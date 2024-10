Noč čarovnic ali ko kostumi spregovorijo

V nadaljevanju preberite:

Šanghajska policija je privedla več deset mladih, ki so noč čarovnic proslavljali že prejšnji konec tedna. Ni bilo jasno, kaj je tokrat zmotilo oblast, očitno pa so bili problematični kostumi, ki so povedali več, kot se sme na Kitajskem.

Med privedenimi je bil fant z rumeno lasuljo na glavi, ki je bil oblečen kot Donald Trump. Obliž si je zalepil čez desni uhelj, s katerim se je kandidat za prihodnjega ameriškega predsednika po julijskem poskusu atentata pojavljal na predvolilnih srečanjih. Ali pa je oblast morda izzvala rdeča pionirska rutica, ki jo je imel – namesto tradicionalno predolge rdeče kravate – zavezano okoli vratu?