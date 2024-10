Slabi učinki kitajske medicine

V nadaljevanju preberite:

Borze v Šanghaju in Hongkongu ter nasploh v Aziji so se odzvale celo z rahlo rastjo vrednostnega indeksa, vendar je to predvsem rezultat napovedanega programa povečanja posojil za odkup delnic. Zvišala se je tudi cena zlata, cena bakra pa je malce zdrsnila navzdol, in to predvsem zaradi negotovosti, ali bo Peking naredil dovolj odločen in velik korak, da bo vdihnil življenjsko energijo kitajskemu nepremičninskemu trgu. Cene na novo zgrajenih stanovanj v 70 največjih kitajskih mestih so se – v primerjavi z istim obdobjem lani – septembra znižale za 7 odstotkov, medtem ko so se v številnih mestih cene obstoječih nepremičnin še naprej vse hitreje nižale.