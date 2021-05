Nov politični mejnik, novo upanje na družbeni premik

V nadaljevanju preberite:

Besede naj bi vodile k dejanjem. Pere Aragonès, ki so ga popoldne potrdili za 132. predsednika Katalonije, obljublja, da bo nova katalonska vlada »nekonformistična, inovativna in transformativna, polna domišljije, kreativna in ambiciozna«. Če bo za povrhu še dialoška, potem se bo Kataloncem morda dejansko uspelo izviti iz politične slepe ulice.



Osemintridesetletnega Aragonèsa, najmlajšega predsednika doslej, so katalonski poslanci – 74 jih je glasovalo za in 61 proti – podprli po treh mesecih dogovarjanj na vse strani, končno in vendarle: kajti med marčevskim glasovanjem ga niso. Če se tudi tokrat ne bi zmogli sporazumeti, bi morali katalonski volivci že kmalu na predčasne volitve.