Nova aretacija na Dunaju, poostren nadzor tudi v Zagrebu pred koncertom Sheerana

V Avstriji so prijeli še enega osumljenega načrtovanja napada na koncertu ameriške pop zvezdnice Taylor Swift na Dunaju, je danes na novinarski konferenci povedal avstrijski notranji minister Gerhard Karner. Pojasnil je, da gre za 18-letnega državljana Iraka, aretirali pa so ga v četrtek zvečer na Dunaju, poroča avstrijska tiskovna agencija APA.

Poostren nadzor pred koncerom Eda Sheerana v Zagrebu Po odpovedi treh koncertov Taylor Swift na Dunaju, kjer je policija preprečila morebitni napad z bombo na stadionu, kjer bi pevka morala nastopati, bodo po poročanju hrvaških medijev dvignili stopnjo ogroženosti tudi v Zagrebu, kjer bo nastopil britanski glasbenik Ed Sheeran.

Po ministrovih besedah prihaja aretirani iz kroga 19-letnega glavnega osumljenca za načrtovanje napada, ki ga je policija prijela v sredo. Iračan naj bi 6. avgusta prisegel zvestobo skrajni skupini Islamska država.

19-letni glavni osumljenec in 17-letni morebitni sostorilec, ki so ga v sredo prijeli na Dunaju, sta v priporu. Intenzivno zaslišujejo tudi 15-letnika, ki je naveden kot priča, je povedal Karner.

Medtem ko je 19-letnik priznal, da je načrtoval napad na koncertu ameriške pevke, 17-letnik še vedno noče pričati. Obtožnica ju bremeni sodelovanja v skupini Islamska država ter zastopanja njenih ciljev.

Oba so v četrtek prepeljali v preiskovalni pripor Wiener Neustadt. Dvojico še vedno preiskujejo zaradi terorističnega združevanja in kriminalne organizacije, je sporočila tiskovna predstavnica državnega tožilstva.

Pevka naj bi v Londonu imela pet nastopov, in sicer od 15. do 20. avgusta. FOTO: Julien De Rosa/AFP

19-letnik naj bi načrtoval samomorilski napad na enega od treh koncertov Taylor Swift, ki so bili od četrtka do sobote predvideni na Dunaju, in sicer je nameraval v četrtek ali danes z avtomobilom zapeljati v množico oboževalcev pevke pred stadionom Ernst Happel. Pri sebi je že imel tekoče eksplozivno sredstvo, ki ga je izdelal sam, še poroča APA.

V Londonu nadaljujejo priprave na koncerte Taylor Swift

Po odpovedi koncertov na Dunaju, pa v Londonu nadaljujejo s pripravami na koncerte na stadionu Wembley, je napovedal londonski župan Sadiq Khan. Pevka naj bi v Londonu imela pet nastopov, in sicer od 15. do 20. avgusta.

Britanska ministrica, odgovorna za policijo, Diana Johnson je po pisanju nemške tiskovne agencije dpa napovedala, da bo Scotland Yard pred koncerti Taylor Swift na londonskem stadionu Wembley preučil vse podatke obveščevalnih služb.

Khan je v četrtek za Sky News povedal, da se London veseli vrnitve Taylor Swift. Dodal je, da imajo ogromno izkušenj s policijskim nadzorom takšnih dogodkov, saj so se veliko naučili po grozljivem napadu v Manchester Areni, v katerem je bilo leta 2017 na koncertu Ariane Grande ubitih 22 ljudi.

Kot je še povedal, policija tesno sodeluje z mestno hišo in prireditelji koncertov.