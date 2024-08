Tisoči slovenskih oboževalcev Taylor Swift razočarani

Samo prek portala Koncerti.net bi se zdaj moralo na Dunaj iz Slovenije peljati že 18 avtobusov – 800 oboževalcev pevke Taylor Swift. Skupno pa naj bi Slovenci pokupili več tisoč vstopnic za koncerte na Dunaju ta konec tedna, in to mnogi že pred več kot letom dni. V okviru turneje Eras Tour bi bila namreč priljubljena pevka na Dunaju najbliže slovenskim oboževalcem.

Avstrijski mediji še iščejo podrobnosti o aretiranih. Oba sta avstrijska državljana, eden star 19 let, drugi 17. Starejšega so prijeli v spodnjeavstrijskem mestu Ternitz, mlajšega na Dunaju.

Domnevno šele v začetku julija je 19-letnik prisegel aktualnemu vodji teroristične organizacije Islamska država (IS). Na internetu naj bi se radikaliziral. Po poročanju Today.at je z drugim simpatizerjem delno izmenjeval ideje prek šifriranih programov za klepet.

Največji avstrijski dnevnik Kronen Zeitung poroča, da ima družina 19-letnika iz Ternitza v Spodnji Avstriji korenine v Severni Makedoniji. »Oče, mati in sestra aretiranega sta prejšnji petek odšli na dopust. Sin je ostal sam doma,« je za Krone.tv povedal Wolfgang A., prvi sosed družine, ki poudarja, da so bili vsi vedno izjemno prijazni.

Druga soseda je za Puls24.at povedala, da se je družina v Ternitz preselila pred štirimi leti z Dunaja in da je bil mladenič vedno zadržan. V zadnjem letu je pri 19-letniku opazila spremembo v obnašanju. Nenadoma ga je opazila z »talibansko« brado. Pred nekaj tedni je na dvorišču hiše opazila mlajšo žensko ali deklico, katere starosti ni mogla določiti, saj so ji oblačila pokrivala celotno telo (razen izrezov za oči) – celo dlani, na katerih je imela rokavice.

V desetih dneh

Soseda je tudi povedala, da je od službenega kolega aretiranega (oba sta zaposlena v istem laboratoriju) slišala, da je bila iz laboratorija ukradena žveplova kislina, krajo pa so posnele tudi nadzorne kamere. Na vprašanje o koreninah družine aretiranega 19-letnika pa da ima pravzaprav albanske korenine. »Čeprav avstrijski statistični inštitut ne analizira verske pripadnosti, je tudi brez konkretnih številk znano, da se večina Albancev, ki živijo v Avstriji, šteje za pripadnike islama,« piše na spletni strani Islam-landkarte.at.

Organizator dunajskih koncertov Taylor Swift, dunajska agencija Barracuda Music, se je po aretaciji osumljencev odločila odpovedati vse tri koncerte. Bili naj bi na Stadionu Ernsta Happla v dunajskem Pratru, kjer je med drugim potekal finale evropskega nogometnega prvenstva 2008 in kjer so že vrsto let pogosti koncerti svetovnih glasbenih zvezd. Na vsakem koncertu Taylor Swift so pričakovali 65.000 obiskovalcev, v okolici stadiona pa še dodatnih 20.000 oboževalcev. Organizator pravi, da bodo denar za vstopnice vsem vrnili v desetih dneh.