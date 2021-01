Novi cepivi proti covidu-19 na obzorju

Cepivo podjetja Johnson&Johnson nudi nekaj manj zaščite, a zadošča le en odmerek. FOTO: Dado Ruvic/Reuters

Inovativna ameriška farmacevtska industrija predstavlja novi cepivi proti covidu-19, tokrat z enim samim odmerkom. Cepivo podjetja Johnson&Johnson iz New Jerseya je tudi lažje dostavljati, zato pa je njegova učinkovitost nižja od cepiv Moderne ter Pfizerja in Biontecha. Dobre rezultate svojega cepiva napovedujejo tudi pri marylandskemu Novavaxu.Dosedanji ameriški cepivi v več kot devetdesetih odstotkih ščitita pred okužbo z novim koronavirusom, a Pfizerjevo za hranjenje potrebuje zelo nizke temperature, tako kot Modernino pa je z njim treba cepiti dvakrat. Cepivo J&J po testih na skoraj 44 tisoč prostovoljcih, od katerih jih je polovica dobila placebo, kaže nižjo zaščito, v ZDA so ugotovili 72-odstotno, v Južni Ameriki 66-odstotno in v Južnoafriški republiki 57-odstotno, v zadnjih primerih zaradi novih sevov virusa. To je zaskrbljujoče, saj nakazuje težave v prihodnosti, za zdaj pa je novo cepivo povsod, kjer so ga preizkušali, v 85 odstotkih preprečilo hujši izbruh bolezni. Zadostuje en sam odmerek, cepivo pa je mogoče tudi mesece hraniti v običajnih hladilnikih.Pri podjetju Johnson&Johnson bodo ameriške zdravstvene oblasti zaprosili za dovoljenje v začetku februarja. S 155 tisoč novimi okužbami ter 3300 smrtnimi primeri na dan v ZDA ter podobno črnimi statistikami marsikje po svetu bo novo cepivo dobrodošlo še posebej tam, kjer razdeljevanje prvih dveh povzroča težave. Ob kroničnem pomanjkanju cepiva po vsem svetu bodo lahko z njim še posebej pridobili mlajši, ki so med največjimi raznašalci virusa.Novo cepivo so s sredstvi ameriške vlade ter pod vodstvom virologa dr.razvili v bostonskem zdravstveno-raziskovalnem centru Beth Israel Deaconess Medical Center. V nasprotju s cepivom Moderne in Pfizerja, ki delujeta na temelju sporočilne RNA, so ga razvili s pomočjo spremenjenega virusa običajnega prehlada.Le malo pred tem je rezultate testov svojega cepiva predstavilo tudi marylandsko farmacevtsko podjetje Novavax. Tudi to cepivo zahteva le en odmerek in je učinkovito v 89 odstotkih okužb s prevladujočim in britanskim virusom ter v 60 odstotkih okužb z južnoafriškim. Ustvarili so ga v belgijski podružnici ameriškega podjetja.