Nova resolucija varnostnega sveta OZN poziva k premirju v Gazi

Varnostni svet Združenih narodov z novo resolucijo poziva k premirju v Gazi. Tokratni predlog so vložile ZDA, ki so na terenu že prej pridobile soglasje Izraela, v New Yorku pa se je vzdržala Rusija. Bodo lahko zdaj pritisnili na palestinski Hamas, ki bi moral pripravljenost na mir dokazati z izpustitvijo preostalih talcev ter predajo posmrtnih ostankov ubitih? V zameno bi Palestinci dobili izpustitev številnih zapornikov v Izraelu, vrnitev civilistov na svoje domove ter začetek obnove porušenega območja.

Resolucija v skladu s cilji in načeli ustanovne listine OZN in vseh pristojnih resolucij o položaju na Bližnjem vzhodu poudarja pomembnost diplomatskih prizadevanj Egipta, Katarja in ZDA za vsestranski dogovor o premirju v treh fazah ter pozdravlja predlog s 31. maja, ki ga je Izrael že sprejel. Kličejo, naj to stori tudi Hamas. Prva faza predpostavlja takojšnje in popolno premirje skupaj z izpustitvijo talcev vključno z ženskami, starejšimi in ranjenimi ter posmrtne ostanke ubitih talcev, v zameno za palestinske zapornike, umik izraelske vojske z naseljenih območij ter vrnitev palestinskih civilistov na njihove domove v vsej Gazi. Druga faza predvideva dogovor vseh strani o trajnem končanju vseh sovražnosti v zameno za vse preostale talce v Gazi in popoln umik izraelske vojske. Tretja faza predvideva začetek prenove Gaze ter predajo posmrtnih ostankov vseh ubitih talcev njihovim družinam.

Resolucijo je v imenu ZDA predlagala veleposlanica Linda Thomas-Greenfield. FOTO: Angela Weiss/Afp

Ameriška veleposlanica Linda Thomas-Greenfield je poudarila oceno predsednika Joeja Bidna, da Hamas ni več sposoben zločinov kot napad na Izrael 7. oktobra, med katerim je bilo ubitih 1200 ljudi. S tem mora še soglašati izraelski premier Benjamin Netanjahu. Po besedah ameriške diplomatke bi oblast nad Gazo prevzela »reformirana in oživljena« Palestinska oblast, ki zdaj vlada Zahodnemu bregu. »Vojna se lahko konča danes,« je spomnila, da gre že za četrti poziv varnostnega sveta k premirju v Gazi. Poudarila je tudi privrženost rešitvi dveh držav, palestinske in Izraela.

Če se bo resolucija obdržala, si ne bo oddahnil le miru zavezani del Bližnjega vzhoda, ampak vsega sveta. Izraelsko osvobajanje štirih talcev je konec tedna po Hamasovih podatkih zahtevalo 210 palestinskih življenj in več kot 400 ranjenih, vsi dosedanji izraelski napadi več kot 35 tisoč. Čeprav se to dogaja predvsem zaradi Hamasove taktike skrivanja med civilnim prebivalstvom, visoko število žrtev med palestinskim prebivalstvom razburja tudi v svetu. V soboto so zagovorniki »svobodne Palestine« demonstrirali pred washingtonsko Belo hišo, razgnati so jih morali s poprovim razpršilcem.

Namestnica slovenskega veleposlanika Ondina Blokar Drobič med govorom v varnostnem svetu OZN. FOTO: Stalno predstavništvo Slovenije pri OZN.

Za resolucijo 2734 je glasovala tudi nestalna članica varnostnega sveta Slovenija in povedala namestnica stalnega predstavnika Slovenije v OZN Ondina Blokar Drobič se je ZDA zahvalila za njihova prizadevanja, pa tudi Egiptu in Katarju. »Varnostni svet je prvenstveno telo za vzdrževanje mednarodnega miru in varnosti, njegov glas mora biti jasen in enoten.« Vse strani je pozvala k takojšnji in popolni uresničitvi dogovora. »Mednarodno pravo je jasno. Prepoveduje zadrževanje talcev in prepoveduje preprečevanje humanitarnega dostopa civilistov ter napade na humanitarne delavce. Vključuje pravico do prostovoljne vrnitve razseljenih oseb.« Slovenija že mesece zahteva končanje trpljenja v Gazi, je dodala. Nenehno kliče k takojšnji izpustitvi talcev, vojaške operacije za njihovo izpustitev s stotinami ubitih civilistov pa ne morejo biti nova normalnost.

Slovenska diplomatka je omenila operacije brez anestezije, porode brez primerne pomoči, otroke, ki umirajo zaradi podhranjenosti. »Zato podpiramo mednarodno mirovno konferenco pod pokroviteljstvom Združenih narodov, zato poudarjamo privrženost rešitvi dveh držav z mejami pred letom 1967 ter združitev Gaze z Zahodnim bregom, vključno z Vzhodnim Jeruzalemom, pod Palestinsko oblastjo.« Zato je Slovenija minuli teden priznala Palestino kot neodvisno in suvereno državo ter k temu poziva tudi druge. »Da bi lahko prihodnje generacije Izraela in Palestine živele druga ob drugi v miru, varnosti in blagostanju.«

Zasedanje izraelskega parlamenta kneseta v Jeruzalemu, arhivska fotografija. FOTO: Ronen Zvulun/Reuters

Izrael je po informacijah tamkajšnjega zunanjega ministrstva Slovenijo kritiziral zaradi priznanja Palestine. Na pogovor so danes poklicali slovensko veleposlanico Andrejo Purkart Martinez in ji prenesli kritiko zaradi slovenskega priznanja Palestine kot neodvisne države. Priznanje državnosti Palestine po teh razumevanjih ne spodbuja miru, ampak opogumlja Hamasovo teroristično organizacijo in otežuje dogovor za izpustitev talcev.

S turnejo po Bližnjem vzhodu si za rešitev tamkajšnje krize prizadeva tudi ameriški državni sekretar Antony Blinken. »Moje sporočilo vladam na območju je: če hočete premirje, pritisnite na soglasje Hamasa!« je povedal zunanji minister ZDA. Washington pa opazuje tudi položaj v Izraelu po odstopu Benija Ganca iz Netanjahujeve vlade. Po poročanju ameriških medijev pa administracija demokratskega predsednika Joeja Bidna zaključuje tudi varnostno pogodbo s Savdsko Arabijo, ki naj bi spodbudila diplomatske vezi med Riadom in Izraelom. Po navedbah dobro obveščenih naj bi bila usoda teh dogovorov odvisna od končanja vojne v Gazi in soglasja judovske države s palestinsko.