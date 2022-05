Nove volitve v senci starih groženj in nerešenih težav

V nadaljevanju preberite:

Volilni upravičenci v Bosni in Hercegovini bodo odšli na volitve 2. oktobra, četudi zdaj ne kaže, da so izpolnjeni zakonski pogoji za pravočasno izvedbo volitev. Proračunskih sredstev za izvedbo volitev, ki bi morala biti zagotovljena do 19. maja, namreč še ni, ker Republika Srbska blokira delo državnih institucij in sprejetje državnega proračuna. Ker se že tako težke razmere v revni in etnično razklani državi dodatno zaostrujejo, poraz do zdaj vladajočih strank ne bi bil veliko presenečenje.