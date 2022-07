Novi voditelj še ne pomeni novega začetka

V nadaljevanju preberite:

Odstop Borisa Johnsona z mesta voditelja britanske konservativne stranke in začetek iskanja njegovega naslednika sta močno odmevala tudi na drugi strani Rokavskega preliva. Johnsonov vpliv na odnose med Evropsko unijo in Združenim kraljestvom je bil izjemen; njegova podpora brexitu je bila pred šestimi leti pomemben dejavnik pri referendumski odločitvi britanskih volivcev za izstop iz Unije. Tudi zato ni presenetljivo, da nekateri v njegovem slovesu vidijo priložnost za zgladitev nesoglasij med sedemindvajseterico in njeno nekdanjo članico.