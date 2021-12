Novi vojščak na čelu vlade

V nadaljevanju preberite:

Avstrijo bo vodil 49-letni »Dunajčan s Spodnjega Avstrijskega« Karl Nehammer, ki ga komentatorji opisujejo kot pravega, dvojnega vojščaka. Ne le da je nekaj let služil v avstrijskih oboroženih silah, kjer si je prislužil čin poročnika, bil naj bi tudi pravi in poslušni »partijski vojščak«. Čeprav je učitelj retorike, sam včasih izgubi potrpljenje, njegov ton postane oster in glasnejši.