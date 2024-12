Uporniški pohod na Alep je pretresel Bližnji vzhod

V nadaljevanju preberite:

Vojaški pohod upornikov iz province Idlib na Alep je prekinil sorazmerno stabilnost, ki je v Siriji, kjer se je vojna začela pred več kot trinajstimi leti, trajala od leta 2020. Za zdaj so spopadi med uporniškimi milicami in vladnimi silami omejeni na severozahod države, toda z več delov Sirije prihajajo novice o naraščajoči napetosti. V državi so trenutno odprte vse možnosti.

Kakšne so trenutno razmere na bojiščih?

Potem ko so pripadniki milice Hajat Tahrir al Šam (HTS) minuli konec tedna prevzeli nadzor nad Alepom, ki ga je vladna vojska s pomočjo ruskih bombnikov in iranskih milic ter Hezbolaha z brutalno silo vrnila pod svoje okrilje leta 2016, so sirske vladne sile zbežale iz mesta ter iz številnih vasi v istoimenski provinci. Rusko in sirsko vojaško letalstvo je odgovorilo s silovitimi letalskimi napadi, ubitih je bilo veliko civilistov. Uporniki se bližajo Hami, večinoma sunitskemu mestu, ki je, zgodovinsko, trn v peti Asadovemu (alavitskemu) režimu.

Na severu Sirije se pojavljajo tudi napetosti med milicami, ki imajo turško podporo (Sirska nacionalna vojska, delna naslednica Sirske svobodne vojske), ter kurdskimi enotami, ki obvladujejo velik del severa države. Pričakovati je oblikovanje novih protirežimskih zavezništev in, v podporo vladnih sil, ki so od začetka vojne bolj ali manj v celoti odvisne od Rusije in Irana ter njunih podizvajalcev, prihod (šiitskih) okrepitev iz Irana ter sosednjega Iraka.