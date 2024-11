Islamisti naj bi prevzeli nadzor nad večjim delom Alepa

Po sprožitvi obsežne ofenzive proti vladnim silam so borci islamistične skupine Hajat Tahrir al Šam in njihovi zavezniki prevzeli nadzor nad večjim delom mesta Alep, vključno z vladnimi stavbami in zapori, danes poroča Sirski observatorij za človekove pravice. Napredovanje upornikov v mestu je potrdila tudi sirska vojska.

Potem ko je zavezništvo uporniških frakcij pod vodstvom islamistične skupine Hajat Tahrir al Šam v petek prvič po letu 2016 vstopilo v drugo največje sirsko mesto in prevzelo nadzor nad petimi mestnimi četrtmi, so sedaj brez večjega odpora napredovali še globlje v mesto, poročanje Sirskega observatorija za človekove pravice povzema britanski BBC.

Po navedbah vojaških virov je zaradi ofenzive zaprto letališče v Alepu in vpadnice v mesto, poroča agencija Reuters na spletni strani.

Potem ko je sirska vojska že okrepila prisotnost v Alepu in po lastnih navedbah v petek ponovno zavzela nekatere položaje, se ji je v nočnih napadih pridružila še Rusija, zaveznica sirskega predsednika Bašarja al Asada. Njena letala po navedbah observatorija ponoči prvič po letu 2016 izvedla napade na Alep.

Novi spopadi v Siriji so izbruhnili v sredo. FOTO: Muhammad Haj Kadour/Afp

Iz središča mesta so se danes umaknili guverner in poveljniki varnostnih sil, medtem ko so se vladne sile umaknile v predmestje. Sirska vojska je danes priznala, da so uporniki vstopili v »velike dele« Alepa. Poročajo tudi o več desetih ubitih in številnih ranjenih vojakih.

Sirska in ruska vojska sta v petek izvedli tudi več kot 20 zračnih napadov na območja Idliba, ki ga prav tako nadzirajo uporniki.

Novi spopadi v Siriji so izbruhnili v sredo, ko so islamisti nepričakovano napadli položaje sirske vojske zahodno od Alepa. Spopadi pomenijo znatno zaostritev od leta 2011 trajajoče državljanske vojne.

Po podatkih observatorija je bilo v zadnjih spopadih ubitih najmanj 300 ljudi, med njimi najmanj 28 civilistov. Po podatkih ZN je bilo spričo zaostritve konflikta razseljenih že več kot 14.000 ljudi.