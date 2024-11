Islamisti med ofenzivo na severozahodu Sirije zasedli pet četrti v Alepu

Borci islamistične skupine Hajat Tahrir al Šam in njihovi zavezniki so prvič po letu 2016 vstopili v mesto Alep na severu Sirije, kjer nadzirajo že pet mestnih četrti, je sporočil vodja Sirskega observatorija za človekove pravice Rami Abdel Rahman. Sirska vojska je okrepila prisotnost v Alepu in trdi, da je ponovno zavzela nekatere položaje.

»Hajat Tahrir al Šam in zavezniške frakcije nadzirajo pet četrti v mestu Alep,« je dejal Rahman in opozoril, da so islamisti napredovali brez večjega odpora sirske vojske. Kot je pojasnil observatorij, so borci uspeli vstopiti v mesto, potem ko so izvedli dva samomorilska napada.

Sirska vojska je že okrepila svojo prisotnost v Alepu ter trdi, da je odbila napad islamistov in ponovno zavzela nekatere položaje. Skupaj z rusko vojsko sta danes izvedli tudi 23 zračnih napadov na območja Idliba, ki ga nadzirajo uporniki, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

FOTO: Bakr Alkasem/AFP

Spopadi so izbruhnili v sredo, ko so islamisti nepričakovano napadli položaje sirske vojske zahodno od Alepa. Doslej so borci prevzeli nadzor nad več kot 50 vasmi in mesti v istoimenski provinci in sosednji provinci Idlib.

Po podatkih observatorija je bilo v spopadih ubitih že 255 ljudi, večinoma islamističnih borcev. V nasilju pa je življenje izgubilo tudi najmanj 24 civilistov, ki so bili večinoma ubiti v ruskih zračnih napadih. Po podatkih ZN je bilo spričo zaostritve konflikta razseljenih že več kot 14.000 ljudi.

FOTO: Muhammad Haj Kadour/AFP

Sirska vojska ob pomoči zaveznikov trenutno nadzoruje okoli dve tretjini od vojne uničene države. Severozahod je medtem še vedno pretežno pod nadzorom upornikov, med katerimi prednjači skupina Hajat Tahrir al Šam. Ta poleg delov provinc Alep in Idlib nadzoruje tudi območja v Hami in Latakiji.

Moskva, ki ima v Latakiji vojaško letalsko oporišče, je v luči dogodkov izrazila upanje, da bo sirska vojska hitro ponovno vzpostavila red na območju Alepa. Turčija pa je danes zahtevala konec napadov na Idlib. »Poudarili smo, da se morajo ti napadi končati. Nedavni spopadi so povzročili nezaželeno stopnjevanje napetosti v regiji,« je na omrežju X zapisalo zunanje ministrstvo.