O grehih Joeja in Hunterja Bidna

S pisanjem o preiskavah davčne uprave in tožilstva o poslih sina ameriškega predsednika Joeja Bidna New York Times posredno priznava, da tega ni naredil že pred zadnjimi predsedniškimi volitvami. O Hunterju Bidnu in njegovem »pozabljenem« računalniku je že oktobra 2020 pisal konservativni New York Post, levo usmerjeni od obeh newyorških dnevnikov pa je skupaj s številnimi drugimi demokratski stranki naklonjenimi mediji ignoriral kriminalno preiskavo. Poročanje bi lahko pokopalo Bidnove predsedniške upe in vse več republikanskih zakonodajalcev zahteva preiskave. Še bolj kot v večini zasebni mediji so na tapeti tehnološko-komunikacijski velikani Twitter, Facebook, Google in drugi, ki so na svojih portalih prepovedovali širjenje novic in člankov o domnevnih dvomljivih poslih družine Biden.

Zdaj, ko 51-letni edini preživeli predsednikov sin odplačuje za več kot milijon dolarjev davčnih zamud, so vsaj pri New York Timesu prijeli za pero, pa čeprav članka o tem in drugih preiskavah niso opremili s popopranimi videoposnetki in fotografijami s prenosnega računalnika, odloženega in nikoli dvignjenega v delawarski popravljalnici. Hunter Biden sam priznava dolgoletno odvisnost od mamil in gigantske vsote za prostitutke, ne pa tudi z ameriške desnice očitane trgovine z vplivom očeta podpredsednika v administraciji Baracka Obame. Po trditvah nekdanjega poslovnega partnerja naj bi bil Joe Biden celo big guy, ki mu je v vsakem poslu šla desetina. Najbolj razvpiti so Hunterjevi milijoni za sedenje v upravnem svetu ukrajinskega proizvajalca zemeljskega plina Burisme. Njegov podpredsednik je z grožnjami odtegnitve milijardne pomoči Kijevu dosegel odstop tožilca, ki je preiskoval podjetje nekdanjega ministra v vladi predsednika Viktorja Janukoviča.

V Beli hiši so doslej namigovali, da gre pri njegovem računalniku za ruske dezinformacije, republikanci pa bodo morda želeli na zagovor poklicati tudi več kot petdeset nekdanjih članov ameriških obveščevalnih služb, ki so tik pred volitvami domnevali, da je ozadje obtožb proti družini Biden rusko. Predstavnica za medije Bele hiše Jen Psaki noče odgovarjati niti na vprašanje, ali ima Hunter Biden še vedno delež v kitajskem investicijskem skladu, povezanem z državno nadzorovanimi podjetji.