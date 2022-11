O nezaželenih z druge strani Mediterana

V nadaljevanju preberite:

Fenomen drugega je prastar in kompleksen, francoski antropolog in etnolog Michel Agier, avtor knjige La peur des autres (Strah pred drugimi), govori o nezaželenosti. Te dni, ko sploh francosko in italijansko, a tudi drugo evropsko politiko in medije spet intenzivneje preplavlja migrantska problematika, je zlasti vehementno slišati skrajna desnica. Tej še posebej ni do nezaželenih.