O pogumnih ženskah in moških v joku

Zlagoma napredujemo ... v kameno dobo. Ugotovitev, ki je kajpada pretiravanje, se nanaša na tragične prizore iz Ukrajine, kjer so očetje in sinovi prisiljeni hrabro seči po orožju, mame in hčere pa z otroki v joku bežijo pred vojnimi grozotami. Prastare delitve po spolu so se v medijskem poročanju znova utrdile, čeprav si je predstavljati, da so tudi v Ukrajini neredki že pred časom nehali oblačiti punčke v roza in fantke v modro barvo.