O svobodi in tiraniji ter upanjih sveta in ZDA

»Lani nas je razdvajal covid-19, letos smo končno spet skupaj,« je ameriški demokratski predsednik Joe Biden začel svoj drugi govor o stanju v državi. »Danes se srečujemo kot demokrati, republikanci in neodvisni, a najbolj pomembno, kot Američani. Z dolžnostjo drug do drugega, do ameriškega ljudstva in do ustave.«

Predsednikov vsakoletni nagovor ljudstvu ima poseben pomen, že vse odkar je 28. predsednik ZDA Woodrow Wilson obnovil običaj, ki ga je prekinil eden od ustanovnih očetov in tretji predsednik Thomas Jefferson. Tudi Biden zagotovo upa na čarovnijo izgovorjenega stanja v uniji, kot se dobesedno imenuje, potem ko so ga predsedniki celo stoletje kongresu pošiljali v pismeni obliki. Tik pred njim je le 37 odstotkov Američanov odobravalo njegovo delo in kar 55 odstotkov je bilo nezadovoljnih z njim. Iz Kalifornije in drugod se proti prestolnici Washington pravkar odpravlja protestni konvoj tovornjakov, kakršen je nedavno Kanado prisilil v razglasitev izrednih razmer.

Za Bidnom sta prvič stali podpredsednica in predsednica predstavniškega doma, demokratki Kamala Harris in Nancy Pelosi. Foto Jabin Botsford/Afp

Proti še večji ljudski jezi zdaj tudi demokratsko vodene zvezne države ZDA z bliskovito hitrostjo odpravljajo omejitve zaradi pandemije. Za vse druge pa je demokratski predsednik ob ruskem napadu na Ukrajino najprej poudaril odločenost za zmago svobode nad tiranijo. »Pred šestimi dnevi je ruski predsednik Vladimir Putin poskusil pretresti temelje svobodnega sveta, misleč, da ga lahko upogne s svojimi grožnjami. A se je pošteno zaračunal,« je dejal Biden. »Mislil je, da se bo zapeljal v Ukrajino in svet se bo prevrnil na hrbet, namesto tega je srečal steno moči, ki si je nikoli ni predstavljal. Srečal je ukrajinsko ljudstvo.«

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski, katerega pogum proti veliko bolje oboroženi veliki sosedi občuduje ves svobodoljubni svet, je Biden pozval k »uporabnemu« sporočilu in res je ameriški predsednik pohvalil Ukrajince, ki tanke ustavljajo s svojimi telesi ter vse od študentov do upokojencev, ki so se prelevili v vojake. »Luč bo zmagala nad temo!« je ocenil predsednik ZDA, številni navzoči politiki in drugi dostojanstveniki pa so nosili rute ali broške v barvi ukrajinske zastave. »Združene države Amerike stojimo z ukrajinskim ljudstvom!«

Prva dama Jill Biden je poleg drugih v svojo ložo povabila veleposlanico Ukrajine v ZDA Oksano Markarovo. Foto Evelyn Hockstein/Afp

Biden je poudaril koalicijo svobodoljubnih držav od evropskih do ameriških, azijskih in afriških, ki jo je »v odgovor z resnico na ruske laži« pomagal oblikovati sam. Putin je po njegovem prepričanju bolj izoliran v svetu kot kdaj koli in spomnil je na resne finančne, tehnološke in druge sankcije, ki so jih že sprejeli, ter naznanil nove. Putinovim oligarhom grozi odvzem nepremičnin in drugega premoženja, ameriški demokratski predsednik je naznanil zaprtje ameriškega zračnega prostora za vsa ruska letala. Ukrajinskim borcem pa bo vendarle ponudil predvsem vojaško, gospodarsko in človekoljubno pomoč. Spet je poudaril, da zaradi te države ne bodo vojaško posredovali, bodo pa za »vsako ped« ozemlja članic vojaške zveze Nato.

