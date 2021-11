08.09 Bolgarija prosi za nujno pomoč EU v boju proti covidu-19

Zaradi izrednih razmer zaradi pandemije covida-19 je bolgarska vlada Evropsko unijo oz. njene članice zaprosila za pomoč. Kot so v sredo pojasnili v Bruslju, je uradna Sofija aktivirala mehanizem EU za pomoč ob izrednih nesrečah. V Bolgariji potrebujejo predvsem medicinsko opremo, kot so kisikove maske, ventilatorji in postelje za intenzivno nego. Bolgarija, kjer je precepljenost proti covidu-19 z manj kot 30 odstotki med odraslimi najnižja v EU, se spopada s silovitim četrtim valom pandemije. Sedemdnevna incidenca na 100.000 prebivalcev je pri 415, poroča nemška tiskovna agencija DPA. Dnevno beležijo tudi po več kot 5000 novih okužb, kar je sicer že nekoliko manj kot ob vrhuncu vala konec oktobra, medtem ko dnevno število smrti zaradi covida-19 ostaja na rekordnih ravneh. V začetku tedna so jih v 24 urah potrdili 334, kar je največ od začetka pandemije. V sredo so poročali o 199 mrtvih in 3853 na novo okuženih.

Mehanizem EU za civilno zaščito naj bi okrepil sodelovanje v uniji ob dogodkih, kot so hujše naravne in druge nesreče ter izboljšal tako preventivo kot odziv nanje. Ko se ena od držav članic unije sooči z nesrečo, za soočenje s katero nima zadostnih lastnih zmožnosti, lahko preko mehanizma zaprosi za pomoč drugih članic. Pomoč se nato usklajuje preko Evropske komisije, v mehanizmu pa sicer poleg članic unije sodelujejo še Islandija, Norveška, Severna Makedonija in Turčija, piše DPA.

08.00 Deset ameriških zveznih držav v tožbo zaradi obveznega cepljenja za zdravstvene delavce

Koalicija desetih držav je v sredo tožila zvezno vlado in s tem poskušala blokirati zahtevo po obveznem cepljenju proti covidu-19 za zdravstvene delavce. Tožba pa pomeni novo fronto v odporu držav pod vodstvom republikancev proti pandemijski politiki administracije predsednika Joeja Bidna, poroča britanski Guardian. Tožba, vložena na zveznem sodišču v Missouriju, trdi, da zahteva po cepljenju ogroža delovna mesta milijonov zdravstvenih delavcev in bi lahko še poslabšala alarmantno pomanjkanje na zdravstvenih področjih, predvsem na podeželju, kjer so se nekateri zdravstveni delavci obotavljali, da bi dobili cepivo. Tožba sledi podobnim tožbam držav pod vodstvom republikancev, ki izpodbijajo nova pravila Bidnove uprave, ki bodo od zveznih izvajalcev zahtevala, da zagotovijo cepljenje svojih delavcev in da podjetja z več kot sto zaposlenimi zahtevajo, da se njihovi delavci cepijo ali nosijo maske in se tedensko testirajo na koronavirus.

07.45 Na Otoku odkrili primer okužbe pri psu

Ljudje si s svojimi psi delimo marsikaj, od kavča do crkljanja in kvalitetnega časa – seznam skupnih izkušenj pa lahko vključuje tudi okužbe s koronavirusom, piše Guardian ob informaciji, da so strokovnjaki v Združenem kraljestvu odkrili prvi primer hišnega psa, ki se je okužil s koronavirusom, najverjetneje pri njegovih lastnikih. Okužba psa je bila potrjena po testiranju 3. novembra. Sicer ne gre za prvi primer okužbe hišnega ljubljenčka z virusom; v istem laboratoriju so lani odkrili koronavirus pri mački, medtem ko je nizozemska raziskava že pokazala, da je virus pogost pri mačkah in psih, ki so v lasti ljudi, ki imajo covid-19. Nekateri strokovnjaki so predlagali, da bi se morali lastniki, ki so okuženi, izogibati svojim hišnim ljubljenčkom, da preprečijo širjenje virusa nanje, njihov pomislek pa je tudi, da bi lahko hišni ljubljenčki delovali kot rezervoar za virus in ga prenesle nazaj na ljudi.

07.00 V Avstraliji bodo dosegli 90-odstotno precepljenost s prvim odmerkom

V Avstraliji bodo danes dosegli pomemben mejnik, saj bo s prvim odmerkom cepljenih že 90 odstotkov populacije, stare 16 let in več. Medtem je sicer zvezna država Viktorija včeraj poročala o redkordnih 1313 primerih novih okužb in štirih smrtih zaradi covida-19, navaja britanski Guardian, avstralski proizvajalec tehnologije pa je odpoklical več kot dva milijona testov za samotestiranje na covid-19, poslanih v ZDA, potem ko so ugotovili povečano možnost za lažno pozitivne rezultate, poroča AFP. Ameriška uprava za hrano in zdravila (FDA) je v sredo izdala opozorilo, da je podjetje Ellume odpoklicalo 2,2 milijona testov, odkar so težavo zaznali prejšnji mesec. Lažno pozitiven rezultat pomeni, da test pokaže, da je oseba pozitivna na koronavirus, četudi ga nima.

05.00 Ob svetovnem dnevu boja proti odvisnosti opozorila o porastu zasvojenosti med epidemijo

Nacionalni inštitut za javno zdravje mesec november posveča ozaveščanju o zasvojenosti in njenem preprečevanju, danes pa zaznamujemo svetovni dan boja proti odvisnosti. Ministrstvo za zdravje sicer opozarja na izrazito poslabšanje duševnega zdravja v družbi, ki ga je mogoče pripisati epidemiji. Več je namreč nespečnosti, tesnobe in tudi odvisnosti. Prav tako je več vedenjskih in čustvenih težav, še posebej pri otrocih in mladostnikih, je pred kratkim opozoril minister za zdravje Janez Poklukar.

Tisti, ki delujejo na področju družin, pa prav družine izpostavljajo kot skrite žrtve epidemije, saj v njih zaznavajo hude duševne stiske v vseh generacijah in porast odvisnosti. O zasvojenosti sicer govorimo, ko se določen vedenjski vzorec začne pojavljati iz dneva v dan in postane središče razmišljanja in dogajanja v življenju zasvojenega posameznika.