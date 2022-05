Ob letališču v Ženevi izbruhnil požar

Tik ob letališču v Ženevi je danes popoldne izbruhnil požar, ki je začasno onemogočil vse lete. Zaradi požara na robu vzletno-pristajalne steze so pristanki in vzleti od 15.35 po srednjeevropskem času prekinjeni, so predstavniki letališča zapisali na Twitterju in dodali, da je požar že pod nadzorom.

Ob tem so sporočili tudi, da naj bi vzletno-pristajalne steze ponovno odprli še danes, najprej za odhajajoče, potem pa še za prihajajoče lete.

Z gradbišča v neposredni bližini letališča v Ženevi, kjer naj bi bil v prihodnosti center za prosilce za azil, se je danes popoldne valil črn dim.

Tiskovni predstavnik letališča Ignace Jeannerat je za francosko tiskovno agencijo AFP povedal, da je »požar pod nadzorom«, vendar morajo »zavarovati območje in odstraniti ostanke«. Požar je bil zunaj območja letališča in je povzročal veliko dima, je dejal.

Gasilci so kmalu uspešno ukrotili požar v stavbi na gradbišču, ki je obdana z odri in ponjavami. Nekaj dohodnih letov je bilo zaradi dima preusmerjenih v Lyon in Basel.

Ženeva je za Zürichom drugo najbolj prometno švicarsko letališče. Letališka steza je na robu švicarskega ozemlja in je tik ob meji s Francijo.

Leta 2021 je letališče sprejelo več kot 5,9 milijona potnikov, kar je sicer manj kot pred pandemijo. Leta 2019 so zabeležili skoraj 18 milijonov potnikov.