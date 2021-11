Ob novih rekordih okužb tudi na Hrvaškem zaostrovanje ukrepov

Oblasti na Hrvaškem so se zaradi rekordnega porasta okužb z novim koronavirusom odločile za zaostritev obstoječih protikoronskih ukrepov. S 15. novembrom bo tako obvezno covidno potrdilo oziroma izpolnjevanje pogoja PCT za uporabnike in uslužbence javnih in državnih služb, že s to soboto pa se dodatno omejujejo zbiranja.

V zadnjih 24 urah so na Hrvaškem potrdili 6932 novih okužb, kar je nov rekord, in 36 smrti bolnikov s covidom-19, je danes sporočil hrvaški štab civilne zaščite. V bolnišnicah danes zdravijo 1711 ljudi s covidom-19, od tega jih je 231 na respiratorjih, poroča hrvaška tiskovna agencija Hina.

Širitev pogoja PCT s sredino novembra za vse zaposlene v državnih in javnih službah

»Da preprečimo širjenje okužb, moramo ukrepati v treh smereh: doseči višjo precepljenost, omejiti zbiranja, zagotoviti čim večjo varnost pri opravljanju tistih dejavnosti, ki se ne bodo omejevale,« je na današnji novinarski konferenci najnovejšo črno statistiko komentiral načelnik štaba Davor Božinović.

Obenem je napovedal širitev pogoja PCT s sredino novembra za vse zaposlene v državnih in javnih službah ter tudi za vse prebivalce, ki bodo koristili njihove storitve in vstopali v njihove prostore.

Iz štaba so medtem že v četrtek sporočili, da se bo obveznost PCT po 15. novembru, če se epidemiološka situacija do takrat ne bo izboljšala, še razširila, in sicer na lokale in restavracije, telovadnice ter rekreacijske in fitnes centre v zaprtih prostorih.

Če se trendi tudi potem ne bodo obrnili na bolje, bodo predvidoma s 4. decembrom covidno potrdilo prejeli le še cepljeni in preboleli, medtem ko testiranje zanj ne bo več dovolj, pa je k temu danes še dodal Božinović.

FOTO: Denis Lovrovic/AFP

Od jutri omejitev zbiranja

Že od sobote bodo prepovedana javna zbiranja v zaprtih prostorih z več kot 50 udeleženci. Izjema bodo dogodki, na katerih bodo vsi izpolnjevali pogoj PCT, a tudi tam bo odslej obvezna uporaba zaščitnih mask.

Zbiranja na prostem bodo lahko imela več kot sto udeležencev, le če bodo vsi imeli evropsko digitalno covidno potrdilo. Izjeme bodo mogoče le ob posebni odobritvi hrvaškega inštituta za javno zdravje. Z redkimi izjemami se bodo morali vsi množični dogodki končati najkasneje do polnoči.

Pogoj PCT za vse udeležence, obvezno nošenje mask in ohranjanje varne medsebojne razdalje bodo odslej tudi pogoji za organizacijo kongresov in konferenc. Športni dogodki z gledalci v zaprtih prostorih bodo prav tako dovoljeni le ob pogoju PCT in maskah. Za tovrstne dogodke na prostem maske ne bodo obvezne, PCT pogoj pa, je danes še pojasnil Božinović.