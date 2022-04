Glavni poudarki: Ob pomoči Rdečega križa naj bi stekla evakuacija iz Mariupolja.

Danes bo prek videopovezave potekalo nadaljevanje pogovorov med obema stranema.

07.35 Rusi iz Černobila s »znatnimi odmerki« sevanja

Atomski nadzornik Združenih narodov preiskuje ukrajinske trditve, da so ruski vojaki, ki so zasedli jedrsko elektrarno v Černobilu, jedrsko elektrarno zapustili po tem, ko so prejeli »znatne odmerke sevanja«, navaja Guardian. Mednarodna agencija za atomsko energijo (IAEA) je sporočila, da ne more potrditi trditev ukrajinskega državnega energetskega podjetja Energoatom in išče neodvisno oceno. Ukrajinska državna agencija, pristojna za območje izključitve Černobila, Energoatom, je v četrtek pozno objavila posodobitev, v kateri potrjuje, da so ruske čete zapustile območje. V Energoatomu so dodali, da so Rusi kopali jarke v gozdu znotraj izključitvenega območja na mestu najhujše jedrske nesreče na svetu in da so se vojaki »ob prvih znakih bolezni«, ki se je »pokazal zelo hitro«, začeli pripravljati na odhod.

07.22 Predsednica Evropskega parlamenta na poti v Kijev

Predsednica Evropskega parlamenta Roberta Metsola je v četrtek zvečer na twitterju sporočila, da je na poti v Kijev. Podrobnosti ni navedla. Podrobnosti njene poti v ukrajinsko prestolnico v Evropskem parlamentu niso razkrili zaradi varnostnih razlogov. Njen tiskovni predstavnik pa je sporočil, da namerava Metsola v Kijevu predati sporočilo podpore in upanja v imenu Evropskega parlamenta, poroča nemška tiskovna agencija DPA.

Predsednica Evropskega parlamenta bo prva predstavnica EU, ki bo obiskala Kijev od začetka vojne pred več kot enim mesecem, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Prvi tuji voditelji v ukrajinski prestolnici od začetka vojne so bili v sredini marca premierji Slovenije, Češke in Poljske, Janez Janša, Petr Fiala in Mateusz Morawiecku.

06.51 Ukrajina bo kmalu lahko bolje zaščitila svoje nebo

Ukrajina bo lahko kmalu bolje zaščitila svoje nebo in mesta pred ruskimi napadi, saj pričakuje »super moderno« vojaško opremo od ZDA in Velike Britanije, je, kot poroča Reuters, v petek dejal ukrajinski veleposlanik na Japonskem Sergej Korsunski. »Še vedno imajo premoč v letalskih silah, letalih in raketah in pričakujemo, da bomo začeli prejemati super moderno opremo iz Združenih držav in Velike Britanije za zaščito našega neba in naših mest,« je Korsunsky povedal na tiskovni konferenci. »Ko streljajo križarske rakete z dolge razdalje, ne moremo priti do izstrelišča. Moramo jih prestreči. Zato potrebujemo to sodobno opremo.« Avstralija bo v Ukrajino poslala oklepna vozila Bushmaster, potem ko jih je Zelenski izrecno zaprosil zanje med video pozivom avstralskim zakonodajalcem, navaja Guardian.

06.15 Zelenski: Zapuščanje seveda je taktični umik

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je v videonagovoru dejal, da se njegove sile pripravljajo na nove ruske napade na Donbas na jugovzhodu, potem ko so odbili ruski napad na prestolnico Kijev. Zelenski je dejal, da ruske čete še naprej zapuščajo sever države, a je to potezo opisal kot taktični umik.

Uslužbenci proruskih čet stojijo na uliciv južnem pristaniškem mestu Mariupolju. FOTO: Alexander Ermochenko/Reuters

06.00 Britanski obrambni minister: Putin je zdaj »človek v kletki, ki jo je sam zgradil«

Potem ko je ameriški predsednika Joe Biden dejal, da se Putin zdi samoizoliran in namignil, da je odpustil nekatere svoje svetovalce ali jih dal v hišni pripor, se je obrambni minister Združenega kraljestva Ben Wallace očitno strinjal s to oceno in dejal, da Putin »ni sila, kot je bil nekoč«, saj postaja vse bolj izoliran, navaja Guardian. Wallace je v pogovoru za Sky News dejal, »da predsednik Putin ni taka sila, kot je bil. Zdaj je človek v kletki, ki jo je sam zgradil. On je izoliran. Njegova vojska je izčrpana, utrpel je velike izgube. Ugled te velike ruske vojske je uničen. Ne mora živeti le s posledicami tega, kar počne Ukrajini, ampak mora živeti tudi s posledicami tega, kar je storil svoji vojski,« je dejal.

01.00 Danes verjetno nadaljevanje pogovorov

Medtem naj bi se nadaljevali diplomatski napori za reševanje konflikta. Pogajalski delegaciji Rusije in Ukrajine bosta danes namreč morda nadaljevali s pogajanji na daljavo prek videopovezave, vendar izvedba pogovorov po besedah tiskovnega predstavnika Kremlja Dmitrija Peskova še ni potrjena. »Glede jutrišnjega nadaljevanja rusko-ukrajinskih pogovorov – če se bo to zgodilo, vas bomo o tem obvestili,« je po navedbah ruske tiskovne agencije Tass včeraj dejal predstavnik Kremlja, ko je odgovarjal na vprašanje glede informacij, da bi lahko pogovori med delegacijama potekali danes.

Mirovna pogajanja, ki bodo potekala prek spleta, naj bi se osredotočala na mirovni okvir, ki ga je ukrajinska stran predstavila na srečanju iz oči v oči v Istanbulu v začetku tega tedna, piše Guardian.

00.30 Ob pomoči Rdečega križa naj bi stekla evakuacija iz Mariupolja

Po ruskem zagotovilu o začasni prekinitvi ognja je ukrajinska vlada v četrtek v Mariupolj poslala avtobuse za današnjo množično evakuacijo civilistov, pri kateri naj bi pomagal tudi Mednarodni odbor Rdečega križa (ICRC). Ruski in ukrajinski pogajalci bodo medtem morda nadaljevali s pogovori prek videokonference. Ukrajinska vlada je v četrtek v oblegano jugovzhodno ukrajinsko pristaniško mesto Mariupolj poslala konvoj 45 avtobusov, s katerim naj bi iz mesta evakuirali večje število civilistov. Avtobusi naj bi ljudi iz Mariupolja v približno 200 kilometrov oddaljeno Zaporožje prepeljali prek mesta Berdjansk, ki je pod ruskim nadzorom.

Mednarodni odbor Rdečega križa je v četrtek sporočil, da se pripravlja na pomoč pri evakuaciji. »Zaradi logističnih in varnostnih razlogov bomo v petek pripravljeni voditi operacijo, če se vse strani strinjajo z natančno določenimi pogoji, vključno s potjo, časom začetka in trajanjem evakuacije,« so dodali. Humanitarni koridor iz Mariupola naj bi odprli danes od 10. ure zjutraj.