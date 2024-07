Ob povečani aktivnosti vulkanov zaprli letališče v Catanii

V Italiji že nekaj dni opažajo povečano dejavnost vulkanov, predvsem Etne na Siciliji in ognjenika na otoku Stromboli. Zaradi pepela, ki ga je bruhala Etna, so davi zaprli letališče v Catanii. Na Stromboliju pa je civilna zaščita razglasila rdeče opozorilo po močnem izbruhu in izlivu lave.

Etna je v četrtek pozno v noč bruhala lavo in pepel, zaradi česar so davi zaprli letališče v Catanii. Od tam so sporočili, da je vulkanski pepel prekril vzletno-pristajalno stezo in letala.

Številne lete so preusmerili na druga letališča na Siciliji. Letališče Catania pred popoldnevom ne bo začelo obratovati, so sporočili. Potnike so pozvali, naj ne prihajajo na letališče.

Zaradi pepela, ki je prekril ulice mesta Catania, so omejili promet. Dvokolesniki danes ne smejo voziti, dovoljena hitrost za vozila pa je znižana na 30 kilometrov na uro, poroča avstrijska tiskovna agencija APA.

Izbruhi ponavadi ne predstavljajo nevarnosti

Etna, ki leži na vzhodu Sicilije, je v zadnjih mesecih večkrat izbruhnila. Za ljudi, ki živijo pod 3300 metrov visokim ognjenikom, izbruhi običajno ne predstavljajo nevarnosti.

Ob Etni so povečane aktivnosti zaznali tudi na skoraj 300 kilometrov oddaljenem vulkanskem otoku Stromboli. V četrtek popoldne je močno izbruhnil istoimenski vulkan, iz kraterja se je lava izlivala v morje. Steber pepela se je dvigoval skoraj dva kilometra visoko.

Civilna zaščita se je zato odločila dvigniti stopnjo pripravljenosti z oranžne na rdečo. Oblasti so prebivalce pozvale, naj spremljajo dogajanje in natančno upoštevajo navodila civilne zaščite.

Stromboli je eden najbolj aktivnih vulkanov v Evropi. Na otoku živi le nekaj sto ljudi. Številni turisti prihajajo na otok, da bi se povzpeli na 920 metrov visok vulkan.