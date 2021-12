Ob vstopu v Italijo od danes obvezen negativen test

7.00 Ob vstopu v Italijo od danes negativen test obvezen tudi ob prihodu iz EU

Italija z namenom zajezitve širjenja novega koronavirusa zaostruje ukrepe na svojih mejah. Ob prihodu iz drugih držav EU bodo morali cepljeni proti covidu-19 in preboleli predložiti negativen izvid testa na novi koronavirus, drugi pa bodo morali poleg tega še v petdnevno karanteno. Za obmejne prebivalce in čezmejne delavce se ne spreminja nič.

Cepljeni in preboleli morajo po novem ob prihodu iz druge države članice EU v Italijo predložiti negativen izvid hitrega ali PCR-testiranja na novi koronavirus. Tisti, ki niso cepljeni in covida niso preboleli, pa morajo poleg negativnega izvida testiranja še v obvezno petdnevno karanteno. Ob koncu karantene bodo morali predložiti še en negativen test, je v torek odločil italijanski zdravstveni minister Roberto Speranza. Veljavnost negativnega PCR-testa je 48 ur, hitrega pa 24 ur. Ukrep bo predvidoma veljal do 31. januarja.

Državni sekretar na italijanskem ministrstvu za zdravje Andrea Costa je v sredo pojasnil, da se za čezmejne delavce in obmejne prebivalce v pasu 60 kilometrov od meje ne spreminja nič. »Tistim, ki mejo prehajajo zaradi službenih ali drugih nujnih razlogov, je zagotovljena pravica, da to počnejo brez omejitev, tako kot do zdaj,« je povedal po poročanju Primorskega dnevnika. Z novimi italijanskimi ukrepi se tako znova postavlja pod vprašaj smiselnost enotnega evropskega covidnega potrdila, ki naj bi cepljenim Evropejcem omogočalo potovanje v uniji tudi brez negativnega testa.

7.00 Vrh EU tudi o omikronu

Voditelji članic EU bodo danes v Bruslju razpravljali o usklajevanju odzivanja na pandemijo covida-19, ki se ob pojavu nove koronavirusne različice omikron znova zaostruje. V ospredju naj bi bilo spoprijemanje s pandemijo, pri čemer je trenutno najbolj aktualno vprašanje enostranskih ukrepov nekaterih članic, na primer Italije, ki kljub drugačnemu skupnemu dogovoru tudi za cepljene zahtevajo negativen test.

Voditelji naj bi se zavzeli za nadaljnje usklajevanje ob zagotavljanju, da omejitve temeljijo na objektivnih merilih ter ne spodkopavajo enotnega trga ali nesorazmerno ovirajo potovanj, ter ponovno izpostavili pomen cepljenja in prizadevanj za premagovanje obotavljivosti glede cepljenja.

Pričakuje se tudi poziv k čimprejšnji uveljavitvi novih priporočil za potovanja v uniji, ki vključujejo predlog standardne veljavnosti covidnega potrdila o cepljenju za devet mesecev.

7.00 ECB o usodi instrumenta v boju proti posledicam pandemije

Svet Evropske centralne banke (ECB) bo danes predvidoma storil prvi korak k normalizaciji svoje že več let ultra lahke denarne politike. Predsednica ECB Christine Lagarde je že nakazala, da v koronski krizi oblikovanega programa odkupovanja obveznic po marcu 2022 ne nameravajo več podaljšati. To utegne svet ECB danes tudi uradno potrditi.

V odzivu na šoke ob pandemiji covida-19 je ECB oblikovala pandemični program neto nakupov vrednostnih papirjev (PEPP) v skupnem obsegu 1850 milijard evrov. Na prejšnji seji konec oktobra je svet ECB sklenil, da ga bo izvajal še vsaj do konca marca prihodnje leto, ob čemer je ocenil, da je ugodne pogoje financiranja mogoče ohranjati z nekoliko manjšim obsegom odkupov kot prej.

Odkupovanje vrednostnih papirjev je v pomoč tako državam kot podjetjem. Za svoje obveznice jim namreč ni treba ponujati preveč visokih obrestnih mer, če neka centralna banka nastopa na trgu kot največji kupec.