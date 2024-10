Obama v ritmu rapa za Kamalo Harris

Za najbolj razvpito poplesovanje na predvolilnih govorniških odrih je doslej veljalo »očetovski ples« republikanskega predsedniškega kandidata Donalda Trumpa na ritme pesmi Y.M.C.A. skupine Village People. V torek mu je v michiganskem Detroitu konkurenco delal nekdanji demokratski predsednik Barack Obama z rapovskim pozibavanjem pod zvoki Eminema. Prvi temnopolti predsednik ZDA je nastopal za prvo temnopolto predsedniško kandidatko Kamalo Harris, pa je seveda belska zvezda rapa, v katerem sicer prevladujejo temnopolti glasbeniki.

Obama je seveda veliko vitkejši od Trumpa, tudi sam pa je priznal tremo pred svojim prvim glasbenim nastopom. V skladu s pesmijo »Lose Yourself«, v kateri opisuje svoje negotove glasbene začetke, je 44. predsednik ZDA govoril o prepotenih dlaneh, tresočih se kolenih in bruhanju maminih špagetov na pulover. »Sem nervozen, na površju pa sem miren in pripravljen!« Detroitski domačin Eminem, kot Marshall Bruce Mathers III. rojen na napačni strani ulice 8 Mile Road, je Trumpa obtožil pranja možganov svojih privržencev in rasizma.

Demokratski predsednik Joe Biden je zahteval zaprtje predsedniškega kandidata Trumpa. FOTO: Elizabeth Frantz/Reuters

Obama temnopolte moške obtožil seksizma

Barack Obama je že pred dnevi v Pittsburghu nastopal za demokratsko podpredsednico Kamalo Harris, ki jo je pomagal vzpostaviti kot predsedniško kandidatko, ter je temnopolte moške, ki se vse bolj odvračajo od nje, obtožil seksizma. Z namigovanjem, da niso pripravljeni sprejeti predsednice, si je prislužil ogorčene kritike, tudi z navedbami, da je tako kot Eminem milijonar, ameriški delavski razred in tudi temnopolti med njim pa so bolje živeli v Trumpovih letih v Beli hiši pred pandemijo covida-19.

Nekateri konservativni komentatorji menijo, da se temnopolti moški obračajo k prejšnjemu republikanskemu predsedniku zaradi »pravne vojne« demokratov proti njemu. Demokratsko imenovani tožilci nekdanjemu predsedniku grozijo s stotinami let zapora, rešetke zanj je v torek zahteval tudi demokratski predsednik Joe Biden: »Morate ga zapreti!« Ponovni republikanski predsedniški kandidat pa ta čas vodi na številnih raziskavah javnega mnenja ter še posebej v odločilnih nihajočih zveznih državah.

Nekdanja kandidatka za demorkatsko predsedniško kandidaturo Tulsi Gabbard je prestopila med republikance. FOTO: Carlos Barria/Reuters

Predvolilne raziskave so v ZDA vse manj zanesljive in do volitev sta še vedno dva tedna, kar daje nekaj časa tudi Kamali Harris. Če je verjeti strokovnjaku za »branje ustnic«, je sam Obama soglašal z Bidnovo oceno, da je šibkejša od njega, a je tudi dodal, da še imajo čas. Harrisova je v torek nastopila na televizijski mreži NBC, še vedno pa ni pojasnila številnih svojih programov, Še posebej ne takšnih, ki so kot plačevanje operacij za spremembo spola, sporne za številne volivce. Predsedniška kandidata se v zadnjih dneh predvolilne kampanje izogibata najbolj spornih izjav ter poskušata čim več zvestih privržencev spraviti na volitve.

Trump je sinoči v Greensboru v Severni Karolini gostil nekdanjo kandidatko za demokratsko predsedniško imenovanje Tulsi Gabbard, ki je prestopila med republikance. Za nasprotna predsedniška kandidata se zavzemajo tudi najbogatejši Američani in po Elonu Musku, ki nastopa za Trumpa, je desetine milijonov za Kamalo Harris naznanil Bill Gates.