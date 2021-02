Obesite netopirja, ki že tako visi v jami

V nadaljevanju preberite:

Preiskava WHO je odkrila nove podatke o širjenju virusa, poimenovanega sars-cov-2, a ni bistveno spremenila slike o izbruhu pandemije, je na novinarski konferenci v Wuhanu povedal vodja tima Peter Ben Embarek. Vprašanje, kako je virus preskočil na človeka, je bilo za misijo WHO pravzaprav ključnega pomena. Samo v primeru, če se bo odgovorilo na to vprašanje, se bo mogoče v prihodnosti pripraviti na podobno novo krizo.