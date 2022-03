Obisk Janše v Kijevu je tvegan, a varnost bo zagotovljena

V nadaljevanju preberite:

Danes bodo v Kijev na srečanje z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim odpotovali poljski premier Mateusz Morawiecki, češki premier Petr Fiala in slovenski predsednik vlade Janez Janša. V kabinetu predsednika slovenske vlade so pojasnili, da je obisk organiziran po posvetovanju s predsednikom Evropskega sveta Charlesom Michelom in predsednico Evropske komisijo Ursulo von der Leyen.

Namen obiska je potrditev podpore Evropske unije suverenosti in neodvisnosti Ukrajine. Pri varnostnih strokovnjakih smo preverili, kaj bi lahko bili cilji takega obiska, kakšna so varnostna tveganja in kakšen izkupiček lahko pričakujemo od tega obiska.