Oblasti na paradi ponosa v Istanbulu aretirale udeležence in uporabile solzivec

Turške oblasti so na sobotni paradi ponosa v Istanbulu aretirale 25 ljudi, vključno z fotoreporterjem francoske tiskovne agencije AFP. Proti udeležencem dogodka je policija uporabila solzivec. Podobni shodi so se čez vikend odvili v več evropskih mestih, poroča nemški medij Deutsche Welle.Policija je v istanbulski osrednji četrti Beyoglu med pohodom v podporo pripadnikov skupine LGBT uporabila solzivec, blokirala ulice ter priprla 25 ljudi, vključno z uglednim fotografom francoske tiskovne agencije AFP. Po poročanju AFP je bil Kilic kasneje izpuščen.Udeleženci Parade ponosa so se na ulicah mesta zbrali pod geslom »Ulica je naša«. Glede na posnetke in fotografije je policija na aveniji Istiklal v središču mesta nad udeleženci dogodka uporabila fizično nasilje. Oblasti so v Istanbulu že pred sobotnim dogodkom postavile barikade, s katerimi so želele blokirati dogodek, ki so ga uradno prepovedali, češ da krši javno moralo, poroča nemška tiskovna agencija dpa.Parade ponosa so se ta vikend odvijale še v več mestih v Evropi, na njih pa so odmevali tudi odzivi na zakon, ki naj bi kmalu začel veljati na Madžarskem in za mladoletne prepoveduje izobraževalne programe in vsebine o homoseksualnosti in transseksualnosti. Podporo so skupnosti LGBT med drugim izrazili udeleženci parad ponosa v Parizu in Berlinu.Več tisoč ljudi se je zbralo tudi na shodih v Rimu in Milanu, kjer so zbrani vzklikali gesla proti Vatikanu in se zavzemali za čim hitrejšo potrditev zakona proti homofobiji, ki ga mora po spodnjem domu parlamenta potrditi še senat. Vatikan je italijansko vlado namreč pozval, naj v določeni meri spremeni zakon, ki naj bi istospolne osebe ščitil pred homofobnimi žaljivkami, agresijo in nasiljem, saj naj bi ta kršil pravice svobode govora, ki bi lahko vplivala na katoliško skupnost v Italiji.