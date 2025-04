Oblasti najstnikom zasegle več tisoč mravelj, vrednih milijon kenijskih šilingov

Belgijska najstnika, ki so ju kenijske oblasti priprle zaradi več tisoč mravelj, ki sta jih skrivala v testnih epruvetah, sta bila v torek obtožena živalskega piratstva, poroča CNN. Lornoy David in Seppe Lodewijckx sta na sodišču v Nairobiju v svojo obrambo dejala, da sta mravlje zbirala za hobi in da nista vedela, da je takšno zbiranje ilegalno.

V podobnem sodnem primeru sta bila v Keniji živalskega pirastva prav tako obtožena Kenijec Dennis Ng’ang’a in Vietnamec Duh Hung Nguyen, ki so jima oblasti zasegle 400 mravelj.

Oblasti so skupno vrednost zaseženih mravelj, ki pripadajo vrsti messor cephalotes, ocenile na milijon kenijskih šilingov oziroma sedem tisoč evrov. Že sama matica, ki lahko v dolžino zraste med 20 in 25 milimetrov, stane med 150 in 180 evrov. »Zbirateljem je vrsta messor cephalotes všeč zaradi velikosti samih mravelj, prav tako pa zaradi velikosti kolonij in njihove izjemne rasti,« piše na spletni strani Ant On Top.

Mravlje so bile v epruvetah zavite v vato, saj naj bi zaradi tega ostale žive dlje časa. FOTO: Monicah Mwangi/Reuters

Kenijska služba za divje živali je podala izjavo, v kateri je zapisano, da so vsi štirje najstniki mravlje prodajali v Evropo in Azijo. Šlo je namreč za endemično mravljo iz Vzhodne Afrike, ta pa je v tujini močno zaželjena. »Ne le, da nezakonit izvoz mravelj škodi našemu okolju in biodiverziteti, temveč tudi lokalne skupnosti in raziskovalce prikrajša za raziskave in potencialen dobiček,« so zapisali.

Kenija se je v preteklosti že borila proti preprodaji živali in okončin večjih živali, v prvi vrsti slonov in nosorogov. Po mnenju kenijske službe za divje živali primera poskusa tihotapljenja mravelj predstavljata »spremembo smeri v svetu ilegale, saj so se preprodajalci sedaj zatekli k malim živalim.«