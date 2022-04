Rusija je danes zjutraj z raketami napadla tudi Lvov

V nadaljevanju preberite:

Vojna v Ukrajini vstopa v osmi teden. V Lvovu, tudi zaradi včerajšnjega ruskega raketnega napada, le še redko kdo upa, kaj šele na glas razmišlja, da se bo ruska agresija hitro končala. Veliki spopad na vzhodu države, ki bi lahko določil prihodnost celotne Ukrajine, se dejansko šele začenja. Frontne črte so bolj ali manj določene. Obe strani, vojaško že precej načeti, kopičiti sile. Tudi visoki predstavniki ukrajinskih oblasti ne znajo povedati, kaj točno bi bilo – tukaj in zdaj – potrebno za zaustavitev vojne. Rusija, na drugi strani, deluje nepredvidljivo; kaotično. Njene možne izhodne strategije se krčijo. Boštjan Videmšek in Jure Eržen poročata iz Lvova.