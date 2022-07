Obroč evropskih sankcij bo še bolj stisnil Rusijo

V nadaljevanju preberite:

Sveženj je manjši od prejšnjih, ko se je EU, denimo, odločila za embargo na 90 odstotkov nafte ali ukrepe proti ruskim bankam. Z njim bi predvsem prilagodili nekatere sankcije in dosegli njihovo učinkovito izvajanje, tudi z omejevanjem obvodov. Bo pa vpeljana prepoved novih pogodb za uvoz ruskega zlata.

egotovo je, ali je EU pripravljena sprejeti še ostrejše sankcije. Želja Bruslja je, da bi sankcije »grizle«, oslabile rusko gospodarstvo in zmanjšale zmogljivosti za vodenje vojne proti Ukrajini. Predvsem naj bi delovale srednje- in dolgoročno. V Bruslju so prepričani, da je učinek sankcij očiten, saj bo Rusija letos v globoki recesiji.