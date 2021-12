Očitajo jim totalno vojno proti ženskam

V nadaljevanju preberite:

Ogromno Poljakinj mora že zdaj v tujino, če bi rade prekinile nosečnost, predstavniki konservativne katoliške civilne družbe pa hočejo, da bi abortus prepovedali tudi v primeru posilstva ali resne ogroženosti materinega zdravja. Morilcem soljudi, ki naj bi to po novem zakonu postali takoj ob spočetju, bi naložili od pet do 25 let zaporne kazni, v skrajnih primerih celo dosmrtno ječo.