Velika Britanija uvaja sankcije proti Iranu

Britanska vlada je danes uvedla sankcije proti več najvišjim iranskim vojaškim predstavnikom zaradi raketnega napada na Izrael, ki ga je Iran izvedel v začetku oktobra, poroča francoska tiskovna agencija AFP. S tem Velika Britanija sledi ZDA in EU, ki sta v zadnjem času prav tako uvedli dodatne sankcije proti Iranu.

»Skupaj z zavezniki in partnerji bomo še naprej sprejemali potrebne ukrepe, da bi se zoperstavili nesprejemljivim grožnjam Irana in si prizadevali za umiritev razmer v regiji,« je dejal britanski zunanji minister David Lammy, ki se je na srečanju v Luxembourgu pridružil zunanjim ministrom članic EU.

Dejal je, da so sankcije način za ukrepanje proti tistim, ki so odgovorni za iranske napade, druga nevarna dejanja in spodbujanje konflikta na Bližnjem vzhodu.

Med posamezniki, za katere veljata prepoved potovanja na ozemlje Združenega kraljestva in zamrznitev sredstev, sta vrhovni poveljnik iranske vojske Abdolrahim Mousavi in vodja zračnih sil Hamid Vahedi. Na britanskem seznamu je tudi vodja obveščevalne službe Islamske revolucionarne garde Mohammad Kazemi.

London je zamrznil še sredstva dveh podjetij, vključno z iransko vesoljsko agencijo, ki s svojo tehnologijo prispevata k izdelavi manevrirnih in balističnih raket.

Velika Britanija se je z uvedbo sankcij proti Iranu pridružila ZDA, ki so v petek napovedale sankcije proti iranskim naftnim podjetjem, in Evropski uniji, ki je danes uvedla dodatne sankcije proti več iranskim podjetjem in posameznikom zaradi dobav dronov in raket Rusiji, ki jih ta uporablja v invaziji na Ukrajino.

Zahod se je tako odzval na iranski raketni napad na Izrael v začetku oktobra, ki je pomenil odziv Teherana na »agresijo sionističnega režima« na Bližnjem vzhodu, kot je takrat dejal predsednik Masud Pezeškian. Iran je pred tem že aprila proti Izraelu izstrelil več kot 300 dronov in raket kot povračilni ukrep za smrtonosni izraelski napad na iranski konzulat v Damasku.