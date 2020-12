Od prihodnjega leta ne bo več ikoničnih Ikeinih tiskanih katalogov

Prvi Ikein katalog z oblazinjenim naslanjačem na naslovnici je leta 1951 sestavil ustanovitelj Ikee Ingvar Kamprad. FOTO: Arhiv Muzeja Ikea

Katalog je bil tudi oblikovalec modnih smernic





Ko je ustanovitelj švedske Ikeezačel širiti takrat še na južno Švedsko omejeno verigo svojih prodajaln pohištva, je leta 1951 oblikoval prvi letni katalog nastajajoče multinacionalke, ki je izšel v 285.000 izvodih. Pozneje je skupaj z rastjo verige Ikeinih prodajaln njihov katalog po vsem svetu postal priljubljena, celo ikonična publikacija in pomemben dejavnik Ikeinega uspeha, ki pa bo prihodnje leto zadnjič izšel v tiskani obliki, poroča britanski BBC.Za prenehanje izdajanja tiskanega kataloga so se pri Ikei odločili zato, ker vedno manj ljudi bere tiskane publikacije, vedno več pa jih tako možnosti nakupa kot tudi namige za urejanje stanovanja išče na spletu. Njihov zadnji tiskani katalog bo tako izšel prihodnje leto, ko bo minilo okroglih sedemdeset let od izida prvega. Njegova naklada bo »skromnih« štirideset milijonov izvodov, kar ta katalog še vedno uvršča med največje letne publikacije na svetu.Toda katalog, ki je poleg nakupovalnega pripomočka vedno bil tudi nekakšen priročnik za urejanje stanovanja in pomemben oblikovalec modnih smernic na tem področju, je imel v preteklosti še veliko višje naklade. Najvišjo je dosegel leta 2016, ko so ga na več kot petdesetih tržiščih po vsem svetu natisnili v dvesto milijonih izvodov. Od takrat je njegova naklada zaradi vse močnejše prevlade spleta strmo padala vse do sedanje odločitve o njegovi ukinitvi.​Ukinitev te priljubljene publikacije v tiskani obliki pa nikakor ne pomeni, da se ustavlja rast švedske multinacionalke. Ikea ima zdaj po svetu 445 svojih prodajaln, v prihodnjih letih pa nameravajo odpreti še več deset novih, med drugim kmalu tudi v Ljubljani. Hitro pa narašča tudi njihova spletna prodaja. Lani se je v primerjavi z letom prej povečala za petinštirideset odstotkov. Letošnjih podatkov o rasti njihove spletne prodaje sicer še ni, a je ta zaradi omejitev gibanja in močne preusmeritve nakupov na splet gotovo še bistveno višja.