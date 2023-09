Od varnosti h gospodarstvu, od bomb h kruhu

V nadaljevanju preberite:

Če se je kdo spraševal, kaj točno pomeni globalni jug, bi lahko našel odgovor v skupni izjavi voditeljev držav ali vlad, ki so se minuli konec tedna zbrali na vrhunskem srečanju kluba najbolj dinamičnih gospodarstev G20.

Gostitelj zasedanja Narendra Modi si je na vso moč prizadeval, da bi imelo to srečanje indijski podpis s prizvokom neuvrščenosti. To mu je v veliki meri tudi uspelo. Sklepni dokument, ki so ga sprejeli v soboto, se dramatično razlikuje od tistega, s katerim se je končalo lansko vrhunsko srečanje na indonezijskem otoku Bali. Novembra lani so vanj zapisali »odločno obsodbo« ruskega napada na Ukrajino, tokrat pa v njem niso omenili ne Rusije ne vojne, prav tako ne načelnega neodobravanja zločinov, ki jih Vladimir Putin več kot leto in pol izvaja na tujem ozemlju.