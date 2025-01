Odbor Evropskega parlamenta napoveduje predlog resolucije o žrtvah komunizma

V evropskem parlamentu bodo pripravili resolucijo o ohranjanju spomina na žrtve povojnega komunističnega obdobja v Sloveniji. To so sinoči odločili koordinatorji političnih skupin v parlamentarnem odboru za peticije (Peti).

Kdaj bodo poslanci glasovali o resoluciji na plenarnem zasedanju, še ni znano. Peti je v ponedeljek že drugič obravnavala peticijo o žrtvah komunističnih zločinov, ki jo je pripravil zgodovinar Mitja Ferenc.

O predlogu najprej odbor, v primeru potrditve pa še Evropski parlament

Pobudnica peticije, slovenska evroposlanka Romana Tomc (EPP/SDS), je ob tem sporočila, da gre za »velik uspeh in priznanje mojim prizadevanjem za ohranitev spomina na žrtve komunizma v Sloveniji«.

Po pripravi predloga resolucije bo najprej o njem razpravljal in odločal odbor, v primeru potrditve na odboru pa še Evropski parlament na plenarnem zasedanju.

Odločitev so koordinatorji političnih skupin v odboru sprejeli, potem ko je v ponedeljek odbor znova obravnaval peticijo o ohranjanju spomina na žrtve povojnega komunističnega nasilja v Sloveniji in jo ohranil odprto za nadaljnjo obravnavo.

Za pripravo resolucije s pozivom slovenski vladi, naj obsodi komunistične zločine in vsem žrtvam zagotovi pravico do groba in spomina, se je na ponedeljkovi seji odbora zavzela Tomc.

Peticijo, pod katero se je prvi podpisal Ferenc, so sicer v parlament vložili predlani, potem ko je vlada premierja Roberta Goloba ob nastopu mandata leta 2022 ukinila 17. maj kot nacionalni dan spomina na žrtve komunističnega nasilja. Ta dan je sicer tik pred iztekom mandata razglasila predhodna vlada pod vodstvom Janeza Janše.

Aktualna vlada je decembra lani v odzivu na peticijo zapisala, da se »zaveda pomena spomina na žrtve vseh vojn in z vojnami povezane žrtve«. Po lastnih navedbah posveča posebno pozornost žrtvam pobojev po koncu druge svetovne vojne, vendar pa se glede določitve novega dneva spomina na vse žrtve vojn in povojnih pobojev zavzema za »strokovno premišljen predlog, ki bo dosegel širok družbeni konsenz«.