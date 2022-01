Odmevi ameriških volilnih laži

V nadaljevanju preberie:

Demokrati so po prevzemu Bele hiše in kongresa nastopili z velikopoteznimi socialnimi, gospodarskimi in drugimi načrti, a so se jim mnogi porušili, predsednik Joe Biden pa je vedno bolj nepriljubljen. Vse moči so zdaj usmerili v poenotenje volilnih pravil na zvezni ravni, tudi za ceno večstoletne tradicije senatnega filibustra (nekakšna obstrukcija).