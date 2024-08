Odprtje italijanskega guantanama spet zamaknili

V nadaljevanju preberite:

Italijanska premierka Giorgia Meloni in albanski premier Edi Rama, ki sta sklenila­ petletni sporazum o sodelovanju­ med državama na področju prosilcev za azil v Italiji, sta gluha za pozive varuhov človekovih pravic,­ da bo ta sporni dogovor povzročil še več trpljenja na ­mejah EU.

V okviru sporazuma, sklenjenega novembra lani z Italijo, se je Albanija strinjala, da bo vsak mesec pridržala do 3000 migrantov, rešenih iz mednarodnih voda, medtem ko Italija obravnava njihove prošnje za azil. Kot so napovedali v Rimu, bo obravnava prošenj za azil trajala približno mesec dni, Albanija pa naj bi vsako leto sprejela do 36.000 prosilcev. Kontejnerski naselji v pristanišču Shëngjin in letalski bazi Gjadër bo upravljala Italija, albanski organi pa bodo odgovorni zgolj za varnost v okolici centrov na albanskem ozemlju.