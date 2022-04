Odstop direktorja Frontexa po plazu očitkov

V nadaljevanju preberite:

Direktor evropske agencije za mejno in obalno stražo (Frontex) Fabrice Leggeri, ki je tarča številnih očitkov v povezavi z ravnanjem z migranti na zunanji meji EU, je odstopil. V zadnjih tednih so se kritike vloge Frontexa v nezakonitem vračanju migrantov, tako imenovanih »pushbackih« iz Grčije v Turčijo, še okrepile. Delovanje Frontexa že več let, zlasti po begunski krizi v letih 2015 in 2016, spremljajo številne kritike, češ da si zatiska oči pred tem, kako je na zunanji meji kršeno evropsko in mednarodno pravo.