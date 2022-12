Kardinal Rode ob Benediktovi smrti: kristalno čist človek in kristjan

Družbena omrežja so kmalu po novici o smrti zaslužnega papeža Benedikta XVI. preplavili odzivi. Že več mesecev je bilo znano, da je Benedikt fizično šibak in da komaj govori, novica o njegovi smrti pa je užalostila številne vernike in voditelje po vsem svetu. Slovenska predsednica Nataša Pirc Musar je zapisala, da je užaloščena ob smrti papeža in da naj počiva v miru.

Zaslužni papež Benedikt XVI. je bil po mnenju kardinala Franca Rodeta človek pravičnosti, eden najbolj bistrih in najbolj zvestih voditeljev Katoliške cerkve vseh časov, eden velikih papežev. Prepričan je, da bo Benedikt XVI. nekoč razglašen za svetnika in cerkvenega učitelja. Kot teolog to nedvomno zasluži, je za Radio Ognjišče dejal Rode.

Zaslužni papež Benedikt XVI. je danes umrl v 96. letu starosti. Bil je eden od velikih papežev, je ocenil Rode, ki je izpostavil njegovo »čisto evangeljsko osebnost, v svoji ponižnosti, v svoji skromnosti in tudi v njegovi izredno ostri inteligenci, razumnosti«. Bil je izredno bister človek, velik teolog in eden najbolj čistih likov duhovnika, škofa in papeža, ki jih je osebno poznal, pravi Rode.

»Izredno ponižen človek, miselno do kraja pošten, brez vsakega potvarjanja, brez vsake sence laži ali lažnosti v njegovem značaju ali v njegovih besedah, kristalno čist človek in kristjan,« je o pokojnem papežu še povedal kardinal Rode.

Kot je dodal, pa je bil Benedikt XVI. v svoji ponižnosti tudi nerazumljen od mnogih. Predvsem nemški mediji ga niso razumeli in zdi se mu, da je bila s tem Benediktu XVI. storjena zelo velika krivica, kar je zelo boleče občutil, to nasprotovanje njemu kot človeku in kot učitelju verske, katoliške resnice. Vse to je prenesel, je pa po mnenju Rodeta to tudi eden od razlogov, da se je leta 2013 odpovedal svoji vrhovni službi v Cerkvi in se umaknil.

Z Benediktom XVI. se je osebno srečal še pred nekaj tedni. Prav on pa ga je leta 2006 tudi imenoval za kardinala. Kot se spominja Rode, je izkazal izredno prijaznost, bližino. »Kar za roko me je prijel, ko mi je dal prstan, kot da je želel, da bi se še kaj pogovorila,« se kardinal spominja dogajanja na trgu Svetega Petra ob tej slovesnosti.

Sicer pa je imel po besedah Rodeta Benedikt XVI. tudi jasne predstave o slovenskem narodu in o problemih slovenskega naroda. Kot primer je navedel, da je škofa v Celovcu, ki ni bil Slovenec, vprašal, ali se je naučil slovensko. »Torej je branil pravice Slovencev, to je lepa poteza od njega,« je za Radio Ognjišče še dejal Rode.

Slovenski škofje vabijo slovenske katoličane in ljudi dobre volje k molitvi za pokojnega papeža. FOTO: Filippo Monteforte/Afp

Po besedah nemškega kanclerja Olafa Scholza je svet s smrtjo zaslužnega papeža izgubil prodorno osebnost in spretnega teologa. »Kot nemški papež je bil Benedikt XVI. poseben cerkveni voditelj za mnoge po svetu in ne le v naši državi, je zapisal na twitterju.

Benediktu se je poklonil tudi francoski predsednik Emmanuel Macron, ki je na twitterju zapisal, da je z mislimi z verniki v Franciji in po svetu, ki žalujejo zaradi odhoda Benedikta XVI. Pohvalil pa je tudi njegova prizadevanja za bolj bratski svet.

Britanski premier Rishi Sunak je sporočil, da je novico o smrti zaslužnega papeža sprejel z žalostjo. »Bil je velik teolog, čigar obisk v Veliki Britaniji leta 2010 je bil zgodovinski trenutek tako za katoličane kot nekatoličane po vsej naši državi,« je zapisal na twitterju.

Italijanska premierka Giorgia Meloni je medtem Benedikta označila za velikana vere in razuma ter za moža ljubezni do Boga, ki je svoje življenje posvetil Cerkvi. »Bil je velik človek, ki ga zgodovina ne bo pozabila,« je zapisala v sporočilu za javnost in dodala, da je papežu Frančišku že dejala, da vlada deli njegovo žalost in žalost celotne cerkvene skupnosti.

Benediktu se je poklonil tudi poljski politični vrh s predsednikom Andrzejem Dudo in premierjem Mateuszem Morawieckijem na čelu. Označila sta ga za enega najpomembnejših teologov 20. in 21. stoletja in poudarila, da je Cerkve z njegovo smrtjo utrpela veliko izgubo, a bo intelektualna zapuščina Benedikta v njej živela za vedno.

Že več mesecev je bilo znano, da je Benedikt fizično šibak in da komaj govori. FOTO: Stringer Reuters

Saje izpostavil tudi njegovo naklonjenost katoliški cerkvi v Sloveniji

Novomeški škof in predsednik Slovenske škofovske konference Andrej Saje je ob smrti zaslužnega papeža Benedikta XVI. zapisal, da je ta svojo vlogo učitelja in pastirja opravil izvrstno. Izpostavil je tudi naklonjenost, s katero je spremljal katoliško cerkev v Sloveniji. Škofje slovenske katoličane vabijo, da se pokojnega papeža spomnijo v molitvi.

Slovenski škofje so ob koncu življenja zaslužnega papeža Benedikta XVI. hvaležni za njegov zgled vere in predanosti pri opravljanju papeške službe ter vse njegovo delo. Hvaležni so mu za zgled zvestobe, poguma in požrtvovalnosti, s katero je to službo opravljal, je zapisal Saje. Izpostavil je njegovo zvestobo evangeliju in ljubezni do Cerkve in dodal, da se je globoko vtisnil v srca katoliških vernikov in dobromislečih ljudi po vsem svetu.

Cerkev v Sloveniji je po Sajetovih besedah papežu Benediktu XVI. še posebej hvaležna, ker je leta 2006 ustanovil tri nove škofije: v Celju, Novem mestu in Murski Soboti. Prav tako je mariborsko škofijo povzdignil v nadškofijo in metropolijo ter s tem v Sloveniji ustanovil dve cerkveni pokrajini. V času njegovega pontifikata je imenoval nadškofa Franca Rodeta za kardinala in prefekta Kongregacije za ustanove posvečenega življenja in družbe apostolskega življenja.

Kot izreden teolog je objavil tudi številna teološka dela, ki so bila prevedena v skoraj vse svetovne jezike. V slovenski jezik imamo prevedenih skoraj 30 njegovih knjig, je spomnil Saje.

Izjavo pa je sklenil z besedami, da se slovenski škofje zahvaljujejo Bogu »za dar zaslužnega papeža Benediktu XVI., za njegovo vlogo učitelja in pastirja, ki jo je izvrstno opravil, ter za očetovsko naklonjenost, s katero je spremljal katoliško cerkev v Sloveniji. Naj mu bo dobri Gospod bogat plačnik. Naj počiva v miru,« je še zapisal.

Slovenski škofje vabijo slovenske katoličane in ljudi dobre volje k molitvi za pokojnega papeža.