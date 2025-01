Ognjeni zublji zahtevali najmanj 16 smrtnih žrtev, uničenih 10.000 objektov

Kalifornija še vedno gori. Po zadnjih podatkih je zaradi ognjenih zubljev umrlo najmanj 16 ljudi, in sicer jih je 11 umrlo v požaru Eaton blizu Pasadene in pet v požaru Palisades, poroča BBC. Pogrešajo 13 ljudi. Uradniki so dejali, da pričakujejo, da bo število smrtnih žrtev zaradi požarov še naraslo. Točno število mrtvih še ni znano, saj pristojne službe še niso uspele priti do vseh prizadetih območij, poroča nemška tiskovna agencija DPA.

Letala z vodo so bila vso noč v zraku in poskušala pod nadzor spraviti ognjeni pekel in to še pred pričakovano vrnitvijo močnih vetrov, ki so pretekli teden povzročili obsežno uničenje. Vremenoslovci v Los Angelesu pričakujejo, da se bodo proti koncu tedna vrnili hitri, suhi vetrovi, ki grozijo, da bodo podžgali požare, ki so doslej uničili že 10.000 objektov, navaja Guardian.

Gasilcem trenutno največji izziv predstavlja puščavski veter, ki ga za danes in prihodnje dni napovedujejo vremenoslovci. S tem se bo namreč okrepila požarna ogroženost, zaradi česar bi se lahko ognjeni zublji znova hitro širili po gosto poseljenih soseskah.

BBC navaja besede mestnega župana, da je Malibu izgubil eno tretjino svojega vzhodnega roba, vetrovi pa bi lahko otežili prizadevanja za pogasitev plamenov. Največji požar, Palisades, se širi proti vzhodu in zdaj ogroža bogato sosesko Brentwood, kjer so izdali ukaz o evakuaciji. Največji izmed požarov je zaenkrat uničil okoli 9600 hektarjev površin. Pod nadzor pa so zaenkrat spravili 11 odstotkov tega požara. Drugi večji požar pa je zaenkrat uničil 5700 hektarjev površin, pod nadzor so spravili 15 odstotkov požara. Skupno divjajo štirje požari.

Nujno rdeče opozorilo

Ameriška nacionalna meteorološka služba (NWS) je izdala nujno »rdeče opozorilo«, ki označuje kritične vremenske razmere za nastanek požarov. Opozorilo napoveduje, da se bodo zmerni do močni vetrovi in nizka vlažnost nadaljevali v petek zjutraj, medtem ko pet požarov divja po velemestnem območju, navaja Guardian, ki povzema poročanje agencije AP.

Barbara Bruderlin, vodja trgovinske zbornice Malibu Pacific Palisades, je posledice požarov opisala kot »popolno uničenje in izgubo«. »Obstajajo območja, kjer je vse izginilo. Ostala je samo zemlja,« je povedala Bruderlinova.

Medtem pa se krepijo pozivi tako republikancev kot demokratov novoizvoljenemu predsedniku Donaldu Trumpu, naj obišče Los Angeles. Predstavnica enega od upravnih okrožij Los Angelesa, republikanka Kathyrn Barger je v javnem pismu pozvala Trumpa, naj si pride ogledat škodo. Tudi demokratski guverner Kalifornije Garry Newsom je Trumpa v pismu povabil, naj si ogleda obseg požarov. Trump je sicer Newsomu očital soodgovornost za požare zaradi ukrepov za varčevanje z vodo.

Na vzhodu je požar Eaton v bližini Pasadene uničil več kot 5.000 objektov, torej domov, stanovanjskih stavb, poslovnih objektov, pomožnih zgradb in vozil. FOTO: Mario Tama/AFP

Medtem ko vzrok požarov še ni bil ugotovljen, je New York Times poročal, da daljnovodi v bližini požarov Eaton in Palisades pred izbruhom teh požarov niso bili izklopljeni, »kar je po mnenju energetskih strokovnjakov zaskrbljujoče, saj je električna oprema v obdobjih močnega vetra v Kaliforniji in drugod pogosto zanetila požare«.

Uradniki ocenjujejo, da je požar v Pacific Palisadesu uničil vsaj 5.000 objektov, vključno s številnimi domovi v soseski Pacific Palisades, kjer so vile ob rumenih plažah ostale votli okvirji, domovi v kanjonih soseske pa so se spremenili v prah. Uničil je soseske na slikovitih vrhovih hribov.

Podnebne spremembe, ki jih je povzročil človek, po vsem svetu zaostrujejo ekstremne vremenske pojave, vključno z gozdnimi požari. FOTO: Patrick T. Fallon/AFP

Požar Hurst v hribih nad Sylmarjem, ki je ogrožal dolino San Fernando, je bil v petek zjutraj približno 37-odstotno obvladan, gasilci pa so poročali, da so »uspešno omejili požar severno od avtoceste I-210 Foothill Freeway in vzpostavili nadzorne črte«.

Gasilska služba Los Angelesa je v petek popoldne odpravila odredbo o evakuaciji v Granada Hillsu, severozahodno od središča Los Angelesa, potem ko so »gasilci v kombinaciji z agresivnim napadom zračnih sil LAFD« hitro obvladali požar Archer, ki je izbruhnil v petek zjutraj, še preden je bila poškodovana kakršna koli struktura.

Dim nad požarom Palisades, ki je najobsežnejši. FOTO: Mario Anzuoni/Reuters

Podnebne spremembe, ki jih je povzročil človek, po vsem svetu zaostrujejo ekstremne vremenske pojave, vključno z gozdnimi požari. V Kaliforniji se sezona požarov zdaj začne prej in konča pozneje. Več kot 150.000 ljudi je ostalo pod odredbo o evakuaciji, požari pa so zajeli približno 150 kvadratnih kilometrov, kar je večje območje od mesta San Francisco. Zaradi plenjenja je bilo aretiranih najmanj 20 ljudi. Uradniki so uvedli obvezno policijsko uro na evakuacijskih območjih in v mestu Santa Monica, ki meji na Pacific Palisades.

