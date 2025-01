V Los Angelesu divja še pet požarov, umrlo je najmanj deset ljudi

V ameriški zvezni državi Kaliforniji še vedno divjajo hudi požari. Število smrtnih žrtev je v nekaj urah naraslo na deset. Posmrtnih ostankov nekaterih posameznikov po poročanju BBC še vedno niso identificirali. »Identifikacija bo lahko trajala tudi nekaj tednov, saj medicinsko osebje, ki se ukvarja s tem, ne more iti na vse lokacije. Ponekod so razmere zaradi požarov preveč nevarne,« je dejal eden od predstavnikov oblasti.

Losangeleški šerif Robert Luna je opozoril, da jim številnih bolj prizadetih območij še ni uspelo doseči in da bo številka zelo verjetno še narasla.

Trenutno na območju Los Angelesa divja pet požarov, največji je Palisades, ki se razteza čez območje, veliko skoraj 20.000 hektarov. Gasilcem je uspelo omejiti približno šest odstotkov omenjenega požara. Požar Eaton se je razdivjal čez okrog 14.000 hektarov, pogasili ga niso še niti malo. Požar na Hollywood Hills je gasilcem včeraj uspelo spraviti pod nadzor.

BBC poroča, da so iz urada policije v Los Angelesu pricurljale navedbe, da je bil požar Kenneth morda podtaknjen, a oblasti teh navedb še niso potrdile. Dvajset ljudi so sicer aretirali zaradi ropanja posestev tistih, ki so pred ognjem pobegnili na varno. Policiji je na pomoč priskočila tudi kalifornijska nacionalna garda, ki deluje pod okriljem vojske. Preventivno za prizadeta območja načrtujejo policijsko uro, da bi omejili plenjenje.

Najnovejši od požarov je Kenneth, ki je prizadel približno 960 hektarov v okrožjih Los Angeles in Ventura v West Hills v Kaliforniji. Določen napredek gasilci dosegajo pri gašenju požarov Hurst in Lidia.

Gasilci se borijo s požarom Eaton. FOTO: Ringo Chiu/Reuters

Domove je moralo zaradi ognjene apokalipse zapustiti več kot 180.000 ljudi, zgorelo je najmanj 1500 hiš in drugih objektov. Pri tem se morajo oblasti ukvarjati tudi s kriminalnimi dejanji. BBC tako poroča, da so obravnavali moškega, osumljenega, da je poskušal zanetiti požar v predelu Woodland Hills. Osumljenca so prepeljali na postajo.

Gašenju požarov se je pridružilo tudi skoraj 800 zapornikov gasilcev, ki so del rehabilitacijskega programa.

Zaradi velikega območja in hitrosti širjenja je že včeraj gasilcem primanjkovalo vode, poleg tega jim je gašenje oteževal še hud veter, ki piha iznad oceana. Kalifornijske oblasti z županjo Karen Bass na čelu se soočajo s poplavo kritik zaradi nerazumljivih odločitev, med drugim zmanjšanja proračuna za gasilce.

Leto 2024 je bilo najtoplejše v zgodovini meritev. FOTO: Ringo Chiu/Reuters

Pomenljivo je, da je imela Kalifornija v minulem letu veliko dežja, a ga niso znali zajeti za čas suše. Oblastnikom očitajo tudi zavračanje nege gozdov z odstranjevanjem podrastja, še več, odpuščali so gasilce, ki se niso hoteli cepiti proti covidu-19, in tiste, ki so del opreme podarili Ukrajini.

Ameriški predsednik Joe Biden je medtem zagotovil dodatna zvezna sredstva in vire za pomoč Kaliforniji pri spopadanju z najbolj uničujočim požarom v zgodovini te zvezne države.

Gospodarska škoda po požarih bo ogromna. V samo 24 urah je agencija Accuweather skoraj potrojila ocene o skupni škodi. Po njihovi najnovejši projekciji bi lahko znašala najmanj 150 milijard dolarjev (dobrih 145 milijard evrov). Glavni meteorolog pri AccuWeather Jonathan Porter je opozoril, da je ta »hitro premikajoči se ognjeni pekel« povzročil enega najdražjih požarov v zgodovini Združenih držav Amerike.

Razdejanje po divjanju ognja v Malibuju. FOTO: Cecilia Sanchez/AFP

Ogenj je zajel tudi območja, kjer se nahajajo zelo drage nepremičnine, dom je med drugim izgubilo tudi nekaj slavnih oziroma znanih imen. Zgorele so hiše Billyja Crystala, Jamesa Woodsa, Milesa Tellerja, Mandy Moore in Paris Hilton. Mandy Moore, ki je izgubila dom v soseski Altadena, je dejala, da je v šoku in otopela »zaradi vsega, kar so izgubili mnogi, tudi moja družina. Šole mojih otrok ni več, naše najljubše restavracije so zravnane s tlemi. Naša skupnost je zlomljena, vendar jo bomo skupaj obnovili.«

Na udarec se tako pripravljajo tudi zavarovalnice, analitiki jim napovedujejo izgube v višini okrog osem milijard dolarjev (7,7 milijarde evrov). V zadnjih mesecih so nekatere zavarovalnice z izgovorom, da so razmere nevarne, odpovedale številne pogodbe z lastniki hiš.