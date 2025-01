Gasilcem zmanjkuje vode za gašenje, v požarih umrlo najmanj pet ljudi

Na območju Los Angelesa v ameriški zvezni državi Kalifornija se gasilci že drugi dan spopadajo z ognjenimi zublji. Zgorelo je ogromno hiš, požar je uničil tudi kar nekaj hektarjev gozdnih površin. Gasilci so opozorili, da nimajo dovolj vode za gašenje, zato so se z nekaterih območij umaknili. Cevi so po poročanju BBC razvili le tam, kjer je še kakšna možnost, da ohranijo hiše.

Delo jim otežuje močan veter, ki piha nad oceanom, plameni in iskre skačejo visoko v zrak. Trenutno naj bi bilo v Los Angelesu in nekaterih sosednjih okrožjih najmanj sedem požarov, največja dva sta se razplamtela v torek. Požganih naj bi bilo najmanj 27 tisoč hektarjev površin.

Najobsežnejši je požar Palisades, ki je izbruhnil kot prvi in je po podatkih kalifornijskega ministrstva za gozdarstvo in požarno zaščito uničil že več kot 15.800 hektarjev površine.

Gospodarska škoda bo ogromna.FOTO: Fred Greaves/Reuters

Vetrovi v sunkih pihajo s hitrostjo med od 60 do skoraj 100 kilometri na uro. Opozorila zaradi velike nevarnosti požara, nizke vlažnosti in močnega vetra bodo verjetno ostale v veljavi v delih južne Kalifornije vse do petka.

Guverner Kalifornije Gavin Newson je na družbenem omrežju X zapisal, da je na terenu trenutno več kot 7500 gasilcev, prebivalce južne Kalifornije pa prosil, naj bodo previdni in upoštevajo navodila pristojnih služb. Opozoril jih je tudi, naj bodo pripravljeni na morebitno evakuacijo. Pri gašenju pomaga šest zračnih plovil, 31 helikopterjev in 53 buldožerjev ter več kot 110 gasilskih cistern.

Prebivalci ogroženih območij so se razbežali na vse strani. Kot poroča BBC, je moralo domove zapustiti najmanj 137 tisoč ljudi. Pri agenciji AccuWeather so ocenili, da je gozdni požar v Kaliforniji povzročil med 52 in 57 milijard dolarjev škode, a bi se ti številki lahko še zvišali.

»Če bo v prihodnjih dneh zgorelo še več zgradb, bi to lahko postal najhujši požar – glede na število zgorelih objektov in gospodarsko škodo – v zgodovini Kalifornije,« je opozoril glavni meteorolog pri AccuWeather Jonathan Porter.

V ognjenih zubljih je doslej življenje izgubilo najmanj pet ljudi, izgubljenih je na tisoče delovnih mest, saj so zgoreli številni lokali, namestitveni objekti in druga poslopja, nastali bodo tudi dolgoročni zdravstveni stroški zaradi daljše izpostavljenosti dimu.

V ognjenih zubljih je doslej življenje izgubilo najmanj pet ljudi. FOTO: Robyn Beck/Afp

Dom so izgubila tudi številna znana imena, ki so imela hiše na prizadetih območjih, od Paris Hilton, Caryja Elwesa in Billyja Crystala, do Jamesa Woodsa, ki je zapisal: »En dan plavaš v bazenu, naslednji dan pa je vse uničeno.« Igralcu Billyju Crystalu je zgorela hiša, v kateri je z družino bival kar 46 let.

Po podatkih portala Poweroutage.us je zaradi požarov v Kaliforniji brez elektrike ostalo več kot 300.000 gospodinjstev.

Zgorelo je ogromno avtomobilov. FOTO: Agustin Paullier/Afp

Ameriški predsednik Joe Biden je razglasil prizadeta območja v Kaliforniji za območje nesreče in odpovedal uradni obisk Italije, ki bi bil najverjetneje zadnji v njegovem predsedniškem mandatu. Na podlagi predsednikovega ukrepa so prizadetim v požarih na voljo zvezna sredstva. Biden je v sredo po srečanju s kalifornijskim guvernerjem Gavinom Newsomom in pristojnimi službami napovedal zvezno pomoč pri gašenju in odpravljanju posledic. V aktivnosti se bodo vključili tudi vojaki.

Namestnica tiskovnega predstavnika Pentagona Sabrina Singh je medijem povedala, da bodo v Kalifornijo poslali dodatno gasilsko osebje in opremo. Je pa opozorila, da močan veter ovira prizadevanja za gašenje požarov.



Donald Trump je požare, ki so zajeli dele območja Los Angelesa, označil za pravo tragedijo in ob tem poudaril osebno povezanost z regijo. »Ta območja zelo dobro poznam,« je dejal, »imam veliko prijateljev, ki živijo v teh hišah.« Ob razsežnostih škode, ki jo je povzročil ognjeni zublji, je izpostavil, da so bile uničene »nekatere izmed najbolj dragocenih hiš na svetu«.

Trump ni varčeval s kritikami na račun kalifornijskega guvernerja Newsoma. Poudaril je, da gasilci zaradi pomanjkanja vode v hidrantih ne morejo učinkovito obvladati požarov. »Vode ni bilo. V hidrantih preprosto ni bilo vode,« je dejal in dodal, da je to napaka guvernerja, ki po njegovem mnenju ni dobro opravil svojega dela.