Billy Crystal: Vsak centimeter hiše je bil napolnjen s spomini

Požari v Los Angelesu in njegovi okolici se širijo, več kot 130.000 ljudi je moralo zapustiti domove, ognjeni zublji pa so uničili več kot 1500 hiš, med drugim domovanja številnih slavnih: Billyja Crystala, Jamesa Woodsa, Milesa Tellerja, Mandy Moore in Paris Hilton.

Igralec Billy Crystal je dejal, da ju je z ženo Janice izguba doma v naselju Pacific Palisades, kjer je opustošenje izjemno, globoko prizadela. »Tu sva vzgajala otroke in vnuke. Vsak centimeter hiše je bil napolnjen z ljubeznijo, lepimi spomini, ki jih ni mogoče izbrisati,« je zapisal o domovanju, kjer sta zakonca živela od leta 1979, in dodal, da moli za varnost reševalcev in gasilcev.

»En dan plavaš v bazenu, naslednji dan pa ni ničesar več,« se je za CNN odzval igralec James Woods, ki je prav tako izgubil dom v Pacific Palisades, kjer naj bi zagorele tudi hiše Anne Faris, Adama Brodyja in Leighton Meester. Mandy Moore, ki je izgubila dom v soseski Altadena, je dejala, da je v šoku in otopela »zaradi vsega, kar so izgubili mnogi, tudi moja družina. Šole mojih otrok ni več, naše najljubše restavracije so zravnane s tlemi. Naša skupnost je zlomljena, vendar jo bomo skupaj obnovili.«

Po prvih ocenah škoda presega 50 milijard dolarjev. FOTO: Mario Tama/AFP

Za svojim posestvom v Malibuju žaluje tudi Paris Hilton. »Sedeti z družino in po televiziji v živo gledati, kako ti dom gori, je nekaj, česar nihče ne bi smel doživeti,« je zapisala na družbenih omrežjih in dodala, da je v mislih z vsemi, ki so jih prizadeli požari. Svoja domova sta bila prisiljena zapustiti tudi igralca Mark Hamill, ki je menda odšel v zadnjem trenutku, ko so bili manjši požari že na obeh straneh ceste, in Eugene Levy.

Požar neobvladljiv zaradi vetra

Po nekaterih informacijah je ogenj, ki je v manj kakor 48 urah razdejal petdeset kvadratnih kilometrov najbolj zaželenega območja Hollywooda in Los Angelesa, izviral z obrobja naselja. Fotografije z več kamer kažejo dim, ki se je v torek okrog desete ure po lokalnem času v sekundi razširil na suho vegetacijo, tarča ostrih kritik pa so zdaj mestne oblasti in guverner Gavin Newsom. Demokratski politiki ne bi mogli vplivati na močne vetrove, tradicionalno imenovane Santa Ana, ki so v trenutku razširili požar, pač pa jih republikanski kritiki obtožujejo odrekanja vode prebivalcem v imenu domnevnega varstva okolja.

Pomenljivo je, da je imela Kalifornija v minulem letu veliko dežja, a ga niso znali zajeti za čas suše. Oblastnikom očitajo tudi zavračanje nege gozdov z odstranjevanjem podrastja, še več, odpuščali so gasilce, ki se niso hoteli cepiti proti covidu-19 in so del opreme podarili Ukrajini. Zdaj jih čaka bes ljudi, ki so v ognjeni ujmi izgubili vse.

Število žrtev požara še ni znano, dvajset ljudi pa so že aretirali zaradi ropanja posestev tistih, ki so pred ognjem pobegnili na varno. Foto Agustin Paullier/AFP

V zadnjih mesecih so nekatere zavarovalnice prav z izgovorom, da so razmere nevarne, odpovedale številne pogodbe z lastniki hiš. Zgodbe, ki jih prinaša požar, so še bolj tragične, kot jih lahko posnamejo v hollywoodskih studiih. Število morebitnih žrtev še ni znano, dvajset ljudi pa so že aretirali zaradi ropanja posestev tistih, ki so pred ognjem pobegnili na varno.