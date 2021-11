Okužb rekordno, ne pa tudi smrti

V nadaljevanju preberite:

Nemčija se v teh dneh sooča z najvišjo incidenco okužb od začetka epidemije. Ponekod so zato začeli zaostrovati nekatere ukrepe. Na Saškem, kjer je najhuje - incidenca tam dosega skoraj 450 primerov okužb na 100.000 prebivalcev v sedmih dneh -, so z današnjim dnem uvedli zaprtje za necepljene. Necepljeni namreč ne smejo več obiskovati restavracij ter kulturnih in športnih dogodkov. Kljub rekordnemu številu okužb pa je smrti nekajkrat manj kot ob podobni incidenci lansko zimo. Razloge gre iskati v cepivu.