Okužbe v baznem taboru vzbujajo strah pred večjim izbruhom

Plezalci, ki prispejo v Nepal, morajo pred odhodom v bazni tabor sicer v obvezno karanteno. FOTO: Prakash Mathema/AFP



Kašelj je na tej višini stalnica

Nekatere ekipe so pod Everest prinesle lastne komplete za testiranje, da bi tako pravočasno izolirali morebitne okužene. FOTO: Prakash Mathema/AFP

V baznem taboru pod Everestom opažajo vedno več okužb s koronavirusom. Po poročanju BBC so iz bolnišnice v Katmanduju poročali o 17 potrjenih primerih, nepalske pristojne službe se zato bojijo, da bi jih bilo še več. Vlada je doslej zanikala, da bi imeli podatke o okužbah v baznem taboru, v javnosti so se zato razširili namigi, da potvarjajo poročila in s tem rešujejo nepalski turizem. Tuji alpinisti, člani odprav, so glavni vir zaslužka, še posebej po katastrofalni lanski sezoni, ko so oblasti odprave na 8848 metrov visoko goro prepovedale zaradi pandemije koronavirusa.Plezalci, ki prispejo v Nepal, morajo pred odhodom v bazni tabor sicer v obvezno karanteno, a so skrbi pred večjim izbruhom bolezni covid-19 na gori kljub temu velike. Število okužb se je v Nepalu v zadnjih tednih močno povečalo, država ima največji delež pozitivnih primerov med indijskimi sosedami. V Indiji je drugi val okužb sprožil pravo krizo. V Nepalu so doslej potrdili 351.005 primerov okužbe s koronavirusom, zaradi covida-19 je umrlo 3417 ljudi.Kot še poroča BBC, uradniki z nepalskega ministrstva za turizem okužb pod Everestom nočejo komentirati, je pa podsekretarpojasnil, da na ministrstvu niso seznanjeni z nobenim pozitivnim primerom na koronavirus med alpinisti, ki poskušajo osvojiti Everest. »Ministrstvu za turizem doslej ni bil prijavljeni niti en primer okužbe s koronavirusom v baznem taboru pod Everestom,« je bil kratek.Člani himalajskega reševalnega združenja, ki v baznem taboru vodijo zdravstveno kliniko, so potrdili poročanje o okužbah med posameznimi alpinisti, ki so jih odpeljali na zdravljenje v Katmandu., uradnik reševalnega združenja, je povedal: »Iz Katmanduja so nas obvestili o 17 potrjenih primerih. Ekspedicijske ekipe smo prosili, da nas obveščajo o morebitnih okužbah med alpinisti, da bomo na tekočem z dogajanjem.«Eden od zdravnikov je dodal, da se število ljudi, ki kažejo simptome, podobne koronavirusnim, iz dneva v dan povečuje. Večinoma gre za stalni kašelj in povišano telesno temperaturo. A na takšni višini kašljajo skorajda vsi alpinisti. Zdravnikje dodal, da izolirajo predvsem plezalce, ki imajo tudi druge simptome.V eni od ekspedicijskih ekip, ki je prosila, da ostane neimenovana, so potrdili, da so bili nekateri njihovi člani pozitivni, a so si nato opomogli in nadaljevali plezanje. Norveški alpinistje za BBC povedal, da je bil prejšnji mesec trikrat pozitiven na koronavirus v dveh različnih bolnišnicah v Katmanduju. Sprva so simptome pripisovali višinski bolezni, a so ga po prevozu iz višinskega tabora testirali in potrdili, da je pozitiven. Številne alpiniste skrbi predvsem to, da bi zdaj simptome, ki jih pripisujejo bivanju na visoki nadmorski višini, pripisali koronavirusu in jim prepovedali udeležbo na odpravi., vodja agencije Furtenback Adventures, je sicer opozoril: »Povsod lahko slišite, kako ljudje kašljajo. A to ni običajen kašelj, kot ga imajo sicer alpinisti. Ljudje imajo tudi druge simptome, od bolečin po vsem telesu do vročine.«Na spletni strani nepalskega ministrstva za turizem je podatek, da je vlada 26. aprila za to sezono izdala 394 dovoljenj za vzpon na Everest. To pomeni, da bi bilo lahko na gori tudi do 1500 ljudi, alpinistov in osebja, ki pomaga odpravam. Uradniki v baznem taboru so sicer izrazili skrb, da bi plezalci v tabor vnesli koronavirus, medtem ko opravljajo aklimatizacijske vzpone. Predlagali so, da bi se zato izognili Katmanduju in nastanitev poiskali na kakšnem manj obljudenem kraju.Velika ovira v skrbi, da se koronavirus ne bi razpasel po vsem baznem taboru, je tudi dejstvo, da laboratorija za testiranje na koronavirus v ambulanti tabora ni. Vlada dovoljenja za to menda ni dala, poroča BBC. Nekatere ekipe so zato pod Everest prinesle lastne komplete za testiranje, da bi tako pravočasno izolirali morebitne okužene.