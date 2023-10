Olaf Scholz: Za antisemitizem v Nemčiji ni mesta

Nemški kancler Olaf Scholz je danes, dan po nasilnih propalestinskih protestih v Berlinu, pozval k strogemu ukrepanju proti antisemitizmu in sovražnosti proti Izraelu. Protestniki so se večkrat sprli s policijo, izbruhnili so izgredi. Policija je pridržala 174 ljudi, več ljudi je bilo ranjenih.

Scholz je danes v nemškem parlamentu znova pozval k boju proti antisemitizmu in poveličevanju nasilja v Nemčiji. Oblasti po njegovem prepričanju ne bi smele dovoliti protestov, na katerih vzklikajo antisemitska gesla in poveličujejo nasilje. Poudaril je, da imajo glede tega zelo jasno stališče in nihče ne sme pogledati stran.

»Za antisemitizem v Nemčiji ni mesta in storili bomo vse, kar je v naši moči, da se mu zoperstavimo. To bomo storili kot državljani in kot tisti, ki nosijo politično odgovornost,« je povedal.

Med protesti v sredo zvečer je bilo ranjenih 65 policistov ter več protestnikov, je sporočila berlinska policija. Policisti so večinoma utrpeli lažje poškodbe.

Propalestinski protestniki, ki nasprotujejo izraelski ofenzivi proti Gazi po napadu gibanja Hamas, so se v zadnjih dneh že večkrat sprli s policijo. Čeprav so oblasti veliko shodov in demonstracij v podporo Palestincem in proti Izraelu po več mestih v Nemčiji prepovedale, pa se protestniki vseeno zbirajo. V Berlinu se protesti in izgredi dogajajo predvsem v četrti Neukölln, kjer živi številna muslimanska skupnost.

Policija je tako v sredo posredovala proti protestnikom, ki so zažigali smeti in metali pirotehniko, kamenje ter steklenice. V izgredih so bili uničeni tudi štirje avtomobili in kombi. Podobni izgredi so bili v Berlinu tudi v torek.