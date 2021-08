Omejitev cen ali hitrejša gradnja, to je zdaj vprašanje

V nadaljevanju preberite:

V Nemčiji bi morali letno, da bi zadostili povpraševanju, zgraditi kar okoli 400.000 novih stanovanj. Trenutno se ta številka giblje okoli 300.000 in jo bo potrebno tako še precej zvišati. Pospešena gradnja je odgovor na hitro naraščanje najemnin in cen stanovanj, so prepričani v CDU in v liberalni FDP, medtem ko v SPD, Levici in v stranki Zeleni volivcem kot rešitev obljubljajo zakonsko omejitev zviševanja najemnin, pa tudi cen zemljišč v celi državi.