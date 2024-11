Oporišče mirovnih sil ZN na jugu Libanona tarča topniškega izstrelka

Oporišče mirovnih sil ZN (Unifil) na jugu Libanona je v petek zvečer zadel topniški izstrelek, a ni zahteval smrtnih žrtev, poročajo tuje tiskovne agencije.

Izstrelek kalibra 155 milimetrov, ki je zadel oporišče Unifila v kraju Shama ni eksplodiral, italijanski strokovnjaki za eksplozive pa so ga varno razstrelili, so sporočili iz misije Unifil. Za zdaj ni znano, od kod je bil izstreljen.

V času incidenta so bili pripadniki mirovnih sil v svojih zakloniščih zaradi nenehnih spopadov med proiranskim šiitskim gibanjem Hezbolah in izraelskimi silami.

Unifil je v izjavi za javnost opozoril na obveznost zagotavljanja varnosti osebja in objektov ZN. »Namerni napadi na pripadnike mirovnih sil so resna kršitev mednarodnega humanitarnega prava in Resolucije Varnostnega sveta ZN 1701,« so še zapisali.

Italijanski zunanji minister Antonio Tajani je po incidentu pozval novega izraelskega zunanjega ministra Gideona Sara, naj zagotovi varnost mirovnikov. Sar je obljubil takojšnjo preiskavo, je sporočila vlada v Rimu.