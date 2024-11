Neomajna pomoč ZDA: Izrael bo prejel 25 bojnih letal F-15

Izraelsko obrambno ministrstvo je sporočilo, da je podpisalo dogovor, vreden 4,8 milijarde evrov, v sklopu katerega bo od podjetja Boeing prejelo 25 bojnih letal F-15.

Dogovor je del širšega paketa ameriške pomoči, ki ga je kongres odobril na začetku leta in ki vključuje možnost pridobitve dodatnih 25 bojnih letal, poroča Reuters.

Dostava novih letal F-15IA se bo pričela leta 2031, letno naj bi izraelska vojska prejela od štiri do šest letal, še poroča Reuters. Oprema letal bo združena z izraelskim orožjem, obenem pa bodo imela povečan doseg in strelno moč.

»S pomočjo teh pridobitev bodo izraelske zračne sile lažje ohranjale svojo strateško premoč pri reševanju sedanjih in prihodnjih težav na Bližnjem vzhodu,« so zapisali na ministrstvu.

»Letala F-15 bodo ob boku z eskadriljo letal F-35, ki smo jih pridobili letos, predstavljala zgodovinsko izboljšavo naših zračnih moči in strateškega dosega. To so zmogljivosti, ki so se v trenutni vojni že izkazale za ključne,« pa je komentiral generalni direktor obrambnega ministrstva Eyal Zamir.

Zamir je dodal, da je vlada od začetka vojne v Gazi, ki traja od 7. oktobra 2023, zagotovila naročila v vrednosti slabih 40 milijard evrov: »S tem, ko se osredotočamo na potrebe po naprednem orožju in strelivu, ki so na ravni brez primerjave, obenem vlagamo v dolgoročne strateške zmogljivosti.«

Kot navaja Reuters, je za Boeing to že drugi večji posel v tem letu - avgusta je El Al Israel Airlines z Boeingom podpisal dogovor za nakup, vreden skoraj 2.3 milijarde evrov, v sklopu katerega bo združba pridobila do 31 letal 737 MAX.

Ido Nehushtan, predsednik Boeing Izrael, je dejal, da bo podjetje, ki ima glavno pisarno v Tel Avivu, »še naprej sodelovalo z Združenimi državami in izraelsko vlado z namenom, da zagotovi letala F-15IA.«