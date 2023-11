Opozicija v albanskem parlamentu zanetila ogenj

Albanska opozicija je v parlamentu sprožila dimne bombe in zanetila manjši požar, da bi preprečila glasovanje o proračunu za leto 2024.

Poslanci, ki so se v ponedeljek udeležili protesta, so na sredini dvorane nametali stole, eden od poslancev pa je prižgal majhen ogenj, ki se je razširil, a so ga nato hitro pogasili okoliški politiki. Odvrgli so tudi raznobarvne dimne bombe.

Vodja opozicijske Demokratske stranke Sali Berisha, nekdanji predsednik vlade, ki je bil med letoma 1992 in 1997 tudi prvi albanski postkomunistični predsednik, je vlado namreč obtožil, da skuša utišati opozicijo v parlamentu, kjer ima stranka Edija Rame večino.

Prejšnji mesec so tožilci Berišo in njegovega zeta obtožili korupcije zaradi posla z zemljišči, ki je vključeval zemljišča športnega kluba. Obtožili so ga, da je kot predsednik vlade med letoma 2005 in 2009 izkoristil svoj vpliv za izvajanje pritiska »za zaključek privatizacijskih postopkov v korist drugih, vključno z možem svoje hčere,« poroča Guardian.